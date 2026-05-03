Трамп зробив заяву щодо мирної пропозицій Ірану: яке рішення ухвалили США

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглянув нову пропозицію Ірану щодо завершення війни та відхилив її. Він також додав, що військова ситуація «йде дуже добре».

Про це повідомляє Clash Report.

Водночас речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї повідомив, що позицію Сполучених Штатів щодо пропозиції Тегерана передали Ірану через Пакистан.

Реклама

За його словами, ця позиція наразі розглядається, а після остаточного обговорення Тегеран оголосить свою відповідь.

Що пропонував Іран щодо завершення війни

Раніше стало відомо, що Іран запропонував триетапний план припинення війни. Перший етап передбачає припинення бойових дій і перехід від режиму тиші до постійного миру приблизно протягом 30 днів.

Також у межах першого етапу йдеться про відновлення Ормузької зони, поступове зняття блокади США та взаємний ненапад, зокрема за участю Ізраїлю.

Другий етап стосується ядерної угоди. Іран пропонує заморозити збагачення урану на строк до 15 років, а згодом обмежити його рівнем 3,6%, що відповідає цивільному використанню. Демонтаж ядерних об’єктів документ не передбачає.

Реклама

Третій етап має довгостроковий характер і передбачає початок переговорів щодо безпеки на Близькому Сході.

Війна в Ірані – останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командувач Центрального командування США (CENTCOM) адмірал Бред Купер у четвер, 30 квітня, представить президентові Дональду Трампу нові плани можливих військових дій в Ірані. Ця доповідь може свідчити, що Трамп серйозно розглядає можливість відновлення масштабних бойових операцій, щоб спробувати вийти з глухого кута в переговорах.

Раніше повідомлялося, що США мають намір продовжувати блокаду іранських портів, поки Тегеран не погодиться на американські умови щодо відмови від ядерної зброї. «Блокада ефективніша за бомбардування», — заявив Дональд Трамп.

Тим часом іранський президент Масуд Пезешкіан заявив, що будь-які спроби Сполучених Штатів Америки блокувати порти в Ірані «приречені на провал».

Реклама

Новини партнерів