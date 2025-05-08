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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп зробив заяву щодо ролі Китаю у врегулюванні війни між Україною та Росією

Президент США заявив, що сподівається на успіх зусиль Пекіна у миротворчому процесі.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би, аби Китай долучився до миротворчого процесу для завершення війни між Україною та Росією.

Про це він сказав на брифінгу у Білому домі у четвер, 8 травня.

Коли Трампа запитали, чи може, на його думку, Китай допомогти «ліквідувати розрив між Україною та Росією», американський президент зазначив, що участь Пекіна була б доцільною. Трамп також додав, що сподівається на успіх зусиль Китаю.

За його словами, припинення вогню в Україні було б великим досягненням. Тому США докладають усіх зусиль у цьому напрямку і наразі близькі до досягнення успіху.

«Якщо ми зможемо припинити бойові дії, це буде великим досягненням. Ми дуже стараємося, і я думаю, що ми близькі до цього», — наголосив Дональд Трамп.

Нагадаємо, Росія і Китай заговорили про «мир в Україні». Водночас вони звинуватили США у спробах дестабілізувати ситуацію та посилити стримування Москви й Пекіна.

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