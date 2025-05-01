Трамп зробив заяву щодо угоди про корисні копалини, яку підписали Україна та США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Україною про корисні копалини обіцяє Штатам вигоду, що значно перевершує вкладені кошти.

Про це американський лідер заявив у ефірі телеканалу NewsNation.

«Сьогодні ми уклали угоду, в межах якої теоретично отримуємо набагато більше, ніж 350 мільярдів доларів«, — сказав Трамп.

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За його словами, саме таку суму попередній президент США Джо Байден передав Україні у вигляді готівки в і військової техніки.

«Ми уклали угоду, в межах якої наші гроші в безпеці, і ми можемо почати видобувати і робити те, що повинні. Це також добре для України, тому що американська присутність на місці розкопок допоможе захистити країну і запобігти втручанню зловмисників у районі, де будуть проводитися роботи», — розповів Трамп.

Нагадаємо, у ніч проти 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду про корисні копалини. Відповідно до неї, обидві держави створять Інвестиційний фонд з відновлення України, який залучатиме глобальні інвестиції до країни. Як зазначила Свириденко, угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США.