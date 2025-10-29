Трамп зробив зізнання щодо війни в Україні: чи вдасться її завершити

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп зізнався, що спершу вважав завершення війни в Україні легким завданням через свої добрі стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним. Водночас американський лідер впевнений, що війну все ж вдасться припинити.

Про це Трамп розповів під час виступу у Південній Кореї 29 жовтня, повідомляє Bloomberg.

Президент США вкотре прокоментував тему війни в Україні, заявивши, що він «думав, що це буде легка справа», враховуючи його стосунки з Путіним, але додав: «це буде вирішено».

Реклама

Трамп також перелічив вісім воєн, які йому начебто вдалося зупинити. Серед них — Таїланд і Камбоджа, Індія й Пакистан, Вірменія та Азербайджан, Демократична Республіка Конго і Руанда, а також Близький Схід.

«До цього списку приєднається й Росія-Україна», — додав президент США.

Нагадаємо, Трамп прибув до Південної Кореї для зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Напередодні президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що ця зустріч призведе до зобов’язання Китаю та Індії купувати менше російської нафти.

До слова, напередодні Трамп вкотре повторив, що йому вдалося завершити вісім військових конфліктів, і війна Росії проти України стане дев’ятим, який він має намір врегулювати.

Реклама

Своєю чергою американська розвідка поінформувала Конгрес США, що Путін «більш ніж будь-коли раніше» налаштований продовжувати війну проти України та не планує зупиняти наступ.