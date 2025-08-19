Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон / © Associated Press

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що президент США Дональд Трамп «зрушив із місця глухий кут», наважившись запропонувати Україні безцінне — гарантії безпеки. Через це «мир тепер на крок ближчий».

Про це Джонсон написав у своїй колонці для Daily Mail.

Британський політик заявив про піднесений та оптимістичний настрій його українських друзів після саміту в Білому домі 18 серпня. Вони назвали серію зустрічей у Вашингтоні між Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами не просто хорошою, а як вони сказали: «це найкраще, що було досі».

Гарантії безпеки для України

«Після жахливого видовища, якому ми всі стали свідками, коли Путіну влаштували червону доріжку в Алясці, тепер вони вважають, що перебувають на порозі отримання чогось безцінного — пропозиції, на яку не наважився жоден попередник Дональда Трампа. Йдеться про гарантії безпеки — тобто про угоду за принципом „один за всіх і всі за одного“, — йдеться у колонці Джонсона.

За його словами, це означає, що у разі нападу на Україну всі підписанти угоди негайно стануть на її захист.

Колишній британський прем’єр вважає єдиним шляхом уникнути третього вторгнення РФ до України тадосягти тривалого миру надання гарантій безпеки, подібних до статті п’ятої НАТО. Їх забезпечили б країни, що становлять основу військової сили Альянсу, та інші партнери — зокрема Австралія. За словами Трампа, провідну роль у цьому відіграватимуть європейці, але США матимуть «координувальну» функцію.

«Це надзвичайно важливо, адже будь-яка така система й надалі спиратиметься на американську логістику й розвідку. І я не сумніваюся, що США зроблять значно більше. Сам Трамп неодноразово відмовлявся виключати можливість присутності американських військових на землі», — зауважив Джонсон.

Він вказав на посилення зобов’язань Заходу щодо гарантій безпеки України — тепер їх забезпечує не лише Європа, «а й найпотужніша військова сила світу».

За словами політика, це також величезне досягнення президента Володимира Зеленського. Він поступово виводить Україну з «сірої зони» та переводить її до табору демократичних держав, орієнтованих на Захід, чию свободу підтримують США.

Мирна угода — під питанням

На думку експрем’єра Британії, на Україну чекає фантастична перспектива — «якщо нам вдасться досягти цієї домовленості. Але це — дуже велике „якщо“.

«Попри хвилю оптимізму, українці чудово розуміють: від гарантій безпеки немає користі, якщо не існує самого миру, який ці гарантії мають захищати. Можливо, Путін і справді прагне миру, як каже Трамп, але лише на своїх умовах — а нинішні його умови є абсурдними. (…) Інакше кажучи, Путін хоче, щоб українці власноруч підписали собі стратегічний смертний вирок», — йдеться в колонці.

Джонсон зазначив, що перспектива отримати західні гарантії безпеки надихає, але найкращою гарантією безпеки України залишаються і завжди будуть герої ЗСУ. Вони потребують укріплень на Донбасі та землі.

Політик нагадав, що навіть у разі згоди Зеленського на вимогу Путіна про передавання величезного шматкасуверенної території України, він спершу мав би змінити Конституцію. Ще важливіше — Зеленський зіткнувся б із безпрецедентним обуренням суспільства.

«Путін сам чудово розуміє, що це нереально, і саме тому він цього вимагає. Побачимо, що відбудеться на наступних зустрічах, але боюся, що тепер російський лідер намагатиметься перекласти провину на Зеленського, звинувачуючи його у «непоступливості». Цього не можна допустити», — наголошується в матеріалі.

Треба посилити тиск на Путіна

За словами Джонсона, Путін катуватиме Україну, допоки його не змусять зупинитися. Аби закінчити війну, потрібно посилити тиск на президента Росії. Це означає:

подальшу та нарощену військову підтримку України;

блокування «тіньового флоту» РФ,

запровадження вторинних санкцій проти клієнтів «тіньового флоту»,

конфіскацію 300 млрд дол. заморожених російських активів.

«Якщо ми не діятимемо швидко й не завдамо удару по справді болючих місцях, Росія цинічно продовжуватиме затягувати війну», — наголосив британський політик.

«Але Трамп принаймні зміг посадити Путіна за стіл переговорів і зрушив із місця глухий кут. Запропонувавши Україні справжні гарантії безпеки, він нарешті дав відповідь на головне питання — питання про майбутнє України», — йдеться у колонці

На думку Джонсона, лише тоді, коли Путін остаточно усвідомить, що Україна стала довгостроковим союзником США і буде твердо захищена Вашингтоном, він зрозуміє: у нього немає іншого вибору, окрім як відпустити Україну. Саме це відкриє шлях до тривалого миру.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі 18 серпня у Вашингтоні Трамп пообіцяв, що США візьмуть участь у забезпеченні гарантій безпеки для України. Очільник Білого дому висловив думку, що мирну угоду між Києвом та Москвою можна буде укласти, навіть якщо бойові дії тривають.Трамп анонсував тристоронню зустріч між ним, Путіним та Зеленським. Українськи та російський підтвердили готовність до такого формату. Президент США запропонував обговорити можливий обмін територіями, враховуючи поточну лінію зіткнення. Зеленський заявив, що обговорюватиме це питання безпосередньо з Путіним.