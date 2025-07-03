Трамп зупинив допомогу Україні, щоб вплинути на Путіна — Самусь

Михайло Самусь.

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Військова допомога США Україні може бути призупинена не через дефіцит ресурсів чи зміну стратегії, а як інструмент тиску в ширших переговорах між Вашингтоном і Москвою.

Про це заявив в інтерв’ю LIGA.net заступник директора Центру досліджень армії, експерт Михайло Самусь.

За його словами, ключовим моментом є не повне припинення, а саме призупинення підтримки — це слово може стати центральним у політичній грі Дональда Трампа, якщо Кремль не погодиться на перемовини.

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“Є домовленість між Вашингтоном та Москвою, де Трамп говорить: ми призупиняємо постачання зброї Україні. Це ключове слово — призупиняємо. І далі він дістає свою “санкційну дубину” у вигляді Ліндсі Грема, який останніми днями активно робить заяви щодо санкцій проти Росії”, — пояснив Самусь.

Поставки зупинять, якщо Росія відмовиться від переговорів?

На думку експерта, команда Трампа може мати “карти в рукаві” — зокрема, можливість тимчасово зупинити військові постачання, щоб посилити тиск на Росію і водночас підштовхнути Кремль до переговорів. Якщо Путін не піде на поступки, санкційний тиск може бути поновлений.

Самусь наголосив, що всі обсяги допомоги, які Україна отримує зараз, були затверджені ще за адміністрації Байдена. Нових програм команда Трампа не ініціювала.

“Все, що ми зараз маємо, — це те, що було проголосовано за Байдена. Трамп не затвердив жодної нової допомоги. Навіть $10 млрд за програмою USAI досі не законтрактовані. Їх ще можна витратити на нові системи — умовно, на нові Patriot для України. Але якщо буде політичне рішення — усе може зупинитись”, — зазначив Самусь.

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Пропозиція Путіна і можливий сценарій Трампа

Самусь також припустив, що Кремль міг звернутися до Трампа з пропозицією відтермінування — дати час до осені для зміни балансу на фронті, а вже у вересні — сісти за стіл переговорів, але лише після зупинки постачання озброєння Україні.

“Цілком можливо, що Путін сказав Трампу: дай мені час до кінця літа. У вас — канікули, ніхто Україною не цікавиться. Я спробую досягти перелому, а у вересні — сідаємо за стіл. Але тільки після того, як ти зупиниш постачання, бо “твої Patriot” мені заважають змусити Україну до миру”, — припустив експерт.

Він нагадав також, що Трамп вже в минулому демонстрував подібну логіку, зокрема під час розмови із президентом Зеленським.

“Трамп — це та сама людина, яка казала президенту Зеленському: через два тижні без нашої допомоги ви програєте. У його світі сильні мають право диктувати умови слабким”, — наголосив Самусь.

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Гіпотеза, яка може стати реальністю

На завершення Самусь підкреслив, що йдеться про гіпотезу, яка, однак, узгоджується зі способом мислення й комунікації Трампа.

“Це гіпотеза, але вона має право на життя. Якщо ми побачимо підтвердження від Трампа чи його оточення, що це дійсно його план — зупинити постачання, змусити Росію до миру, а Україну — до поступок — то ця логіка стане офіційною”, — підсумував він.

Раніше в Росії зробили заяву про припинення американської допомоги Україні. Речник Кремля Дмитро Пєскав заявив, що Москва “уважно спостерігає” за призупиненням американської допомоги, яку отримувала України, та “бачить проблему”.