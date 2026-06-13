Трамп зустрінеться із Зеленським на саміті G7 у Франції

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Президент США Дональд Трамп у вівторок, 16 червня, долучиться до робочої зустрічі країн G7 за участю президента України Володимира Зеленського. Водночас окремі двосторонні переговори між лідерами наразі не передбачені.

Про це пише 24 Ore із посиланням на високопосадовця США.

За даними джерел, у межах поїздки до Франції Трамп також проведе переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Крім того, у середу та четвер заплановані його зустрічі з лідерами Катару, ОАЕ, Єгипту та Індії.

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У Єлисейському палаці повідомили, що Еммануель Макрон прийме Дональда Трампа 17 червня у Версалі під час вечері, приуроченої до 250-ї річниці незалежності США. Локацію обрали як символ історичної франко-американської дружби.

Саміт G7 відбудеться у французькому Евіані та збере лідерів країн «Групи семи», ЄС і запрошених держав. У центрі обговорень — глобальна безпека, економічна ситуація та підтримка України.

Як інформували в МЗС України, наразі графіки лідерів неузгоджені, тож говорити про зустріч зарано.

Заяви Трампа про Україну — останні новини

Трамп зробив чергову суперечливу заяву щодо війни. Так, він відмовився від своїх слів, які пролунали під час передвиборчої кампанії. «Я не гарантував, що війни не буде. Навіщо мені будувати найсильнішу армію у світі?» — сказав американський лідер. В цьому контексті Трамп, традиційно, не забув звинуватити свого попередника Джо Байдена у неефективному керівництві державою.

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Лідер Штатів також висловився про те, хто, на його думку, має врегулювати війну в Україні. «Нехай самі домовляються (лідери України та Росії — ред.). Це я привів їх до такого становища. Ну я не проти. Я маю на увазі, нехай вони домовляються. Це я довів їх до цієї позиції», — зазначив він.

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