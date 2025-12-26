- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 978
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго: Axios назвало дату
Переговори між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Флориді заплановано на неділю.
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 28 грудня Мар-а-Лаго.
Про це повідомив репортер Axios Барак Равід у соціальній мережі X із посиланням на українського чиновника.
«Президент Трамп зустрінеться з президентом України Зеленським у неділю в Мар-а-Лаго, повідомляє український чиновник», — йдеться в короткому дописі журналіста.
Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував термінову зустріч із Трампом, яка має відбутися найближчим часом. За словами президента України, секретар РНБО Рустем Умєров доповів про успішні контакти з американською стороною, що дозволило домовитися про переговори на найвищому рівні. Зеленський наголосив на важливості моменту, зазначивши, що багато ключових питань може вирішитися ще до Нового року.