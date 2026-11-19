Путін і Трамп у Китаї. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп зустрівся з «фюрером» Росії Володимиром Путіним на саміті АТЕС у китайському Шеньчжені. Пізніше заплановані тристоронні переговори за участі Сі Цзіньпіном.

Які заяви зробили лідери під час зустрічі, повідомляють видання CNN і Sky News.

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Зауважимо, Трамп і Путін зустрічалися особисто сім разів. Востаннє — на Алясці у серпня 2025-го під час переговорів, спрямованих на припинення війни в Україні.

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Відкрита для журналістів частина тривала близько однієї хвилини. Згодом Трамп увійшов до кімнати в супроводі державного секретаря Марко Рубіо і міністра фінансів Скотта Бессента.

З російської сторони у переговорах також взяли участь міністр фінансів Антон Силуанов, помічник «фюрера» Юрій Ушаков, голова Росфонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв і очільник МЗС Сергій Лавров.

Перед початком зустрічі президенти потиснули один одному руки. Наразі відомо, що двосторонні перемовини закінчилися. За даними росЗМІ, вони тривали менше години. CNN пише, що Білий дім охарактеризував їх як «неформальну бесіду» — це менш офіційне визначення, ніж «двостороння зустріч». Путін і Трамп не стали робити спільних заяв для ЗМІ за її підсумками.

Заяви Трампа

Очільник Білого дому назвав їхні стосунки «чудовими» і висловив сподівання, що переговори принесуть «багато чудових результатів».

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«Ми з нетерпінням чекаємо на нашу зустріч. У нас уже багато років чудові стосунки. Ми давно знаємо один одного. Я думаю, що з цих переговорів може вийти багато чудового або, принаймні, все може з цього початися», — висловився американський президент.

Заяви Путіна

Своєю чергою, диктатор-президент Росії перед початком бесіди утримався від будь-яких заяв. Водночас під час пленарного засідання він наголосив, мовляв, Росія є «невід’ємною» частиною Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

З його слів, Кремль підтримує «енергетичну та продовольчу безпеку» регіону, і торговельні партнери можуть розраховувати на Москву щодо високоякісних та надійних постачань.

Нагадаємо, 18 листопада Сі Цзіньпін, Дональд Трамп і Володимир Путін вперше разом зустрілися на урочистому прийомі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Сі привітав кожного лідера окремо, а потім вони зібралися для фотографії з іншими учасниками АТЕС. Тут стався незручний епізод для російського «фюрера».

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Володимира Путіна фактично відтіснили на другий план під час фотосесії. За спостереженнями оглядачів, він диктатор Росії відверто нервував і був незадоволений тим, що його поставили на відстані від лідерів США та Китаю.

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