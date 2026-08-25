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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп звернувся до українців із особливим посланням з нагоди Дня Незалежності: Зеленський показав листа

За словами Зеленського, він отримав від очільника Білого дому «теплі та щирі вітання» з нагоди 35-ї річниці відновлення Незалежності України.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп привітав українців з Днем Незалежності. Президент Володимир Зеленський показав листа від американського колеги.

Про це повідомив глава держави на сторінці у X.

За словами Зеленського, він отримав від очільника Білого дому «теплі та щирі вітання» з нагоди 35-ї річниці відновлення Незалежності України.

«Від імені американського народу вітаю Вас та громадян України з Днем Незалежності. 24 серпня — це день святкування нашої міцної дружби, побудованої на 35 роках дипломатичних відносин, зв’язку, який лише поглибився з моменту здобуття Україною незалежності», — йдеться у листі.

Трамп назвав українців «мужніми, відважними та талановитими людьми» і сказав, що США «захоплюються стійким духом» народу.

«Давайте скористаємося цим моментом, щоб покласти край конфлікту та побудувати міцний, тривалий мир, який розкриє величезний потенціал України для майбутніх поколінь. З повагою, Дональд Дж. Трамп», — підкреслив президент США.

Зеленський порівняв слова-привітання зі «звуком запуску ракети Patriot PAC-3» та подякував Трампу та усім американцям за підтримку.

«Ці слова, подібно до звуку запуску ракети Patriot PAC-3, піднімають наш дух і дають надію на те, що життя можна захистити від жорстоких атак Росії та що можна досягти гідного миру. Дякуємо, Президенте Трампе, і всім американцям, за вашу підтримку та вітання», — прокоментував український президент.

День Незалежності України — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності. Він опублікував 21-хвилинне звернення, у якому наголосив на стійкості українців і боротьбі за мир.

У зверненні, серед іншого, глава держави висловив гордість за український ОПК та зробив тривожне попередження для Кремля.

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