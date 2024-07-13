Трамп звернувся до Байдена зі скандальною пропозицією – подробиці

Дональд Трамп хоче разом з Джо Байденом пройти тест на розумові здібності.
Кандидат у президенти США Дональд Трамп запропонував чинному главі держави Джо Байденy разом пройти тестування на розумові здібності.
Про це Трамп написав на своїй сторінці у Truth Social.
"Джо має негайно пройти тестування на розумові здібності, я пройду його (тестування - ред.) разом із ним. Уперше ми з ним будемо в одній команді і зробимо це на благо країни", - йдеться у дописі.
Трамп також заявив, що відтепер усі кандидати в президенти США мають обов’язково пройти когнітивний тест на здібності, незалежно від віку.
Нагадаємо, Politico припустило, хто може перемогти Трампа в разі зняття Байдена з президентських перегонів.
Читайте також провідні новини дня:
- "Це не наша війна": підсумки ювілейного саміту НАТО – Захід продовжує політику умиротворення Путіна
- Путін шукає найболісніший ракетний шлях на Київ: експерт назвав загрози найближчого часу
- "Мене врятувало диво": лікарка "Охматдиту" Леся Лисиця розповіла про ракетний удар РФ по лікарні