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Трамп звернувся до Байдена зі скандальною пропозицією – подробиці

Трамп звернувся до Байдена зі скандальною пропозицією – подробиці

Дональд Трамп та Джо Байден / Фото: ТСН.ua

Дональд Трамп хоче разом з Джо Байденом пройти тест на розумові здібності.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп запропонував чинному главі держави Джо Байденy разом пройти тестування на розумові здібності.  

Про це Трамп написав на своїй сторінці у Truth Social.

"Джо має негайно пройти тестування на розумові здібності, я пройду його (тестування - ред.) разом із ним. Уперше ми з ним будемо в одній команді і зробимо це на благо країни", - йдеться у дописі.

Трамп також заявив, що відтепер усі кандидати в президенти США мають обов’язково пройти когнітивний тест на здібності, незалежно від віку.

Нагадаємо, Politico припустило, хто може перемогти Трампа в разі зняття Байдена з президентських перегонів.

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