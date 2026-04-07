Трамп звинуватив партнерів у бездіяльності під час війни: гучна заява

Президент Дональд Трамп вкотре критикував союзників Сполучених Штатів Америки, які «не допомогли» у війні в Ірані.

Про це американський лідер заявив під час пресконференції у Білому домі, пише CNN.

«Японія не допомогла нам, Австралія не допомогла нам, Південна Корея не допомогла нам, а потім ви потрапляєте до НАТО — НАТО нам не допомогло», — заявив Трамп.

Водночас він наголосив на тому, як Америка допомагає своїм партнерам. Очільник Білого дому нагадав про 50 тис. американських солдатів у Японії, «щоб захищати їх від Північної Кореї», а також про 45 тис. військових у Південній Кореї, «щоб захищати нас від Кім Чен Ина».

Водночас Трамп похвалив деякі країни Перської затоки. За словами президента США, їхня участь пов’язана з їхньою близькістю до конфлікту.

«Саудівська Аравія чудово попрацювала, Катар чудово попрацювала, ОАЕ чудово попрацювали, Бахрейн, Кувейт», — наголосив він.

Відносини США і НАТО - заяви Трампа

Дональд Трамп розповів, через що почався «розрив» США з НАТО. За словами американського лідера, причиною стала ситуація навколо Гренландії. Президент наголосив, що Вашингтон «хочемо Гренландію, вони не хочуть нам її віддавати».

Крім того, Трамп заявив, що його заклик до країн-членів НАТО приєднатися до війни проти Ірану був лише «перевіркою». Мовляв, реальна допомога йому «була не потрібно». Він вкотре назвав Альянс «паперовим тигром», якого зовсім не боїться «фюрер» РФ Володимир Путін.