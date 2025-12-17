Трамп звинуватив спецкомітет Конгресу у знищенні доказів його невинуватості у справі штурму Капітолія

Штурм Капітолію / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що спеціальний комітет Палати представників, який розслідував події 6 січня 2021 року, нібито незаконно знищив матеріали, які, за його словами, доводили його невинуватість.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

За словами американського президента, спеціальний комітет був «нелегітимним» і складався з осіб, яких він назвав «політичними хакерами». Трамп стверджує, що члени комітету нібито «незаконно та злочинно» видалили й знищили всі матеріали, пов’язані з розслідуванням штурму Капітолія.

Глава Білого дому заявив, що, на його переконання, такі дії були вчинені через те, що результати розслідування «виявилися на його користь». Він також звинуватив членів комітету у брехні та шахрайстві.

Трамп наголосив, що особи, причетні до знищення матеріалів, мають бути притягнуті до відповідальності та «заплатити дуже високу ціну».

Нагадаємо, що раніше помилування, яке оголосив Дональд Трамп, стосувалося близько 1500 осіб, які брали участь у штурмі Капітолія.

Додамо, що 6 січня 2021 року на засіданні Конгресу США мали завершити офіційну процедуру підрахунку голосів виборців і оголосити Джо Байдена переможцем. Сотні прихильників чинного на той момент президента Дональда Трампа зібралися біля Капітолія, щоб висловити йому підтримку, і почали штурм будівлі. Конгрес тимчасово зупинив засідання.

Понад 550 учасників заворушень були заарештовані після нападу, внаслідок якого загинули п'ятеро людей, зокрема поліцейський.