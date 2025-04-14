Трамп звинуватив Україну в розв'язуванні війни проти сильнішого ворога

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп виступив із черговою критичною заявою щодо України, поклавши відповідальність за початок війни на Київ. За його словами, Україна не мала починати конфлікт із Росією, яка в рази перевершує її за силою, і тепер лише сподівається на поставки зброї від Заходу.

Про це Дональд Трамп заявив під час брифінгу в Білому домі.

“Він (Зеленський – ред.) завжди прагне придбати ракети. Послухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете виграти війну. Ви не починаєте війну проти когось, хто в двадцять разів більший за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам якісь ракети”, — заявив Трамп.

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Президент США фактично поклав відповідальність за вторгнення Росії на Україну, повторивши наратив, який активно просуває Москва.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена в тому, що вони “виконали жахливу роботу”. Мовляв, це призвело до початку війни в Україні.