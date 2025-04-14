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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп звинуватив Україну в розв'язуванні війни проти сильнішого ворога

Президент США фактично поклав відповідальність за вторгнення Росії на Україну, повторивши наратив, який активно просуває Москва.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп виступив із черговою критичною заявою щодо України, поклавши відповідальність за початок війни на Київ. За його словами, Україна не мала починати конфлікт із Росією, яка в рази перевершує її за силою, і тепер лише сподівається на поставки зброї від Заходу.

Про це Дональд Трамп заявив під час брифінгу в Білому домі.

“Він (Зеленський – ред.) завжди прагне придбати ракети. Послухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете виграти війну. Ви не починаєте війну проти когось, хто в двадцять разів більший за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам якісь ракети”, — заявив Трамп.

Президент США фактично поклав відповідальність за вторгнення Росії на Україну, повторивши наратив, який активно просуває Москва.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена в тому, що вони “виконали жахливу роботу”. Мовляв, це призвело до початку війни в Україні.

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