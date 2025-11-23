Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив українську владу, що вона нібито «не висловила жодної подяки» за його зусилля у мирному врегулюванні війни з РФ.

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що «лідери України» не висловили вдячності за зусилля США, а Європа продовжує купувати нафту в РФ.

«Війна між Росією та Україною — це жорстока та жахлива війна, яка за сильного і правильного керівництва США та України ніколи не почалася б. Вона почалася задовго до того, як я обійняв посаду на другий термін, під час адміністрації „Сонного Джо“ Байдена, і з того часу тільки погіршилася. Якби президентські вибори 2020 року не були сфальсифіковані та вкрадені — єдине, в чому радикальні ліві демократи гарні — війни між Україною та Росією не було б, як її не було навіть згадок під час мого першого терміну», — написав Трамп.

Він очевидно «забув», що агресія РФ проти України почалася 2014 року і тривала під час його першого президентського терміну теж.

Трамп вважає, що Путін ніколи б не напав на Україну, але побачив «сонного Джо» і вирішив, що це його шанс.

«США продовжують продавати величезні суми зброї для передачі Україні (кривий Джо віддав все безкоштовно, безкоштовно, безкоштовно, включаючи „великі“ гроші», — обурився чинний президент США.

«Боже, благослови всі ті життя, які були втрачені в цій людській катастрофі», — підсумував Трамп.

Раніше у Reuters повідомили, що Зеленський і Трамп остаточно узгодять мирний план під час особистої зустрічі у Вашингтоні.

Також президент Зеленський повідомив про перші результати переговорів у Женневі щодо мирного плану США.