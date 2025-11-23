ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
13k
Час на прочитання
2 хв

Трамп звинуватив владу України у невдячності: деталі гучної заяви

Трамп вважає, що війна між Росією та Україною ніколи не розпочалася б «за правильного керівництва з боку США та Києва».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив українську владу, що вона нібито «не висловила жодної подяки» за його зусилля у мирному врегулюванні війни з РФ.

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що «лідери України» не висловили вдячності за зусилля США, а Європа продовжує купувати нафту в РФ.

«Війна між Росією та Україною — це жорстока та жахлива війна, яка за сильного і правильного керівництва США та України ніколи не почалася б. Вона почалася задовго до того, як я обійняв посаду на другий термін, під час адміністрації „Сонного Джо“ Байдена, і з того часу тільки погіршилася. Якби президентські вибори 2020 року не були сфальсифіковані та вкрадені — єдине, в чому радикальні ліві демократи гарні — війни між Україною та Росією не було б, як її не було навіть згадок під час мого першого терміну», — написав Трамп.

Він очевидно «забув», що агресія РФ проти України почалася 2014 року і тривала під час його першого президентського терміну теж.

Трамп вважає, що Путін ніколи б не напав на Україну, але побачив «сонного Джо» і вирішив, що це його шанс.

«США продовжують продавати величезні суми зброї для передачі Україні (кривий Джо віддав все безкоштовно, безкоштовно, безкоштовно, включаючи „великі“ гроші», — обурився чинний президент США.

«Боже, благослови всі ті життя, які були втрачені в цій людській катастрофі», — підсумував Трамп.

Раніше у Reuters повідомили, що Зеленський і Трамп остаточно узгодять мирний план під час особистої зустрічі у Вашингтоні.

Також президент Зеленський повідомив про перші результати переговорів у Женневі щодо мирного плану США.

Дата публікації
Кількість переглядів
13k
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie