- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 13k
- Час на прочитання
- 2 хв
Трамп звинуватив владу України у невдячності: деталі гучної заяви
Трамп вважає, що війна між Росією та Україною ніколи не розпочалася б «за правильного керівництва з боку США та Києва».
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив українську владу, що вона нібито «не висловила жодної подяки» за його зусилля у мирному врегулюванні війни з РФ.
Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп заявив, що «лідери України» не висловили вдячності за зусилля США, а Європа продовжує купувати нафту в РФ.
«Війна між Росією та Україною — це жорстока та жахлива війна, яка за сильного і правильного керівництва США та України ніколи не почалася б. Вона почалася задовго до того, як я обійняв посаду на другий термін, під час адміністрації „Сонного Джо“ Байдена, і з того часу тільки погіршилася. Якби президентські вибори 2020 року не були сфальсифіковані та вкрадені — єдине, в чому радикальні ліві демократи гарні — війни між Україною та Росією не було б, як її не було навіть згадок під час мого першого терміну», — написав Трамп.
Він очевидно «забув», що агресія РФ проти України почалася 2014 року і тривала під час його першого президентського терміну теж.
Трамп вважає, що Путін ніколи б не напав на Україну, але побачив «сонного Джо» і вирішив, що це його шанс.
«США продовжують продавати величезні суми зброї для передачі Україні (кривий Джо віддав все безкоштовно, безкоштовно, безкоштовно, включаючи „великі“ гроші», — обурився чинний президент США.
«Боже, благослови всі ті життя, які були втрачені в цій людській катастрофі», — підсумував Трамп.
Раніше у Reuters повідомили, що Зеленський і Трамп остаточно узгодять мирний план під час особистої зустрічі у Вашингтоні.
Також президент Зеленський повідомив про перші результати переговорів у Женневі щодо мирного плану США.