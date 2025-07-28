Трамп "з’їв на сніданок" Урсулу фон дер Ляєн: Орбан прокоментував угоду ЄС та США

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Дональд Трамп «з’їв фон дер Ляєн на сніданок» після того, як США та ЄС підписали рамкову торговельну угоду.

Про це пише Sky news.

Президент Дональд Трамп після переговорів із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн заявив, що США та ЄС досягли рамкової угоди щодо торговельної угоди.

Реклама

Так, Трамп оголосив про запровадження 15% загального мита на імпорт із 27 країн Європейського Союзу. Також угода передбачає інвестиції ЄС у США на суму 600 мільярдів доларів.

У межах угоди блок закупить американські енергоносії на суму 750 мільярдів доларів, а також американське військове обладнання.

«Це не угода… Дональд Трамп з’їв фон дер Ляєн на сніданок. Саме так сталося, і ми підозрювали, що це станеться, оскільки президент США є важковаговиком у переговорах, тоді як пані президентка — легковажною фігурою», — сказав Віктор Орбан, коментуючи угоду.

Сама фон дер Ляєн визнала, що переговори з Трампом були важкими. Вона сказала, що угода «принесе стабільність і передбачуваність».

Реклама

Ця угода з’явилася після погроз Трампа з 1 серпня запровадити 30-відсоткове мито на весь імпорт із європейського блоку. Брюссель заявляв, що готовий до заходів у відповідь.