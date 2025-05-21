Трампа більше не цікавить припинення вогню в Україні: "Європа залишилася без союзника"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним відмовився від своїх вимог щодо негайного припинення вогню в Україні. Ба більше, США тепер не планують запроваджувати санкції проти Росії спільно з Європою.

Про це пише Bild.

«Росія та Україна повинні самі знайти вирішення конфлікту», — заявив Трамп.

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Видання зазначає, що несподіване рішення Трампа, окрім впливу на війну в Україні, також «стало серйозним ударом» по канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, який днями висунув ультиматум Кремлю, пригрозивши, що Німеччина та США розширять санкції проти РФ.

«Однак тепер виявилося, що підтримки від Вашингтона не буде — Мерц та інші європейські лідери, включно з Емманюелем Макроном і Дональдом Туском, залишилися без союзника», — йдеться у публікації.

Нагадаємо, президент Чехії заявив, що вихід США з переговорного процесу щодо припинення вогню в Україні стане «подарунком» Кремлю. Петр Павел упевнений, що Москва свідомо затягує мирний процес.