Трампа екстрено евакуювали після стрілянини у Пенсильванії: стало відомо, в якому він стані

Після стрілянини під час мітингу у ході передвиборчої кампанії у Пенсильванії колишній президент Дональд Трамп заявив, що з ним все гаразд.

Наразі його обстежують у медичному закладі.

Про це пише AP.

Стрільця досі не піймали.

Нагадаємо, що Дональд Трамп покинув сцену на мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, після того, як у натовпі пролунали постріли.

Колишній президент і ймовірний кандидат від Республіканської партії демонстрував таблицю кількості перетинів кордону під час свого останнього мітингу перед відкриттям національного з’їзду Республіканської партії в понеділок, коли в натовпі пролунала стрілянина. Було видно, як Трамп тягнеться правою рукою до своєї шиї. Виявилося, що на його обличчі була кров.

Він швидко пірнув за трибуну, коли агенти з його охорони кинулися на сцену, а в кількатисячному натовпі почулися крики.

Натовп підбадьорював його, коли він підвівся і затиснув кулак.

Його кортеж покинув місце події.

Поліція почала звільняти ярмаркову площу незабаром після того, як Трамп залишив сцену на тому місці, яке місцеві офіцери назвали місцем злочину.

Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден проінформований про інцидент на мітингу Трампа в Пенсільванії.

Секретна служба з'ясовує обставини стрілянини на мітингу Трампа.

Нагадаємо, кандидат у президенти Дональд Трамп заявив, якщо у США буде "розумний" лідер, то такі країни як Росія, Китай і Північна Корея припинять бути ворогами Вашингтона.

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