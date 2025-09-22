Дональд Трамп та Ілон Маск на похороні Чарлі Кірка / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск 21 вересня перетнулися на похороні убитого американського консервативного активіста Чарлі Кірка. Ця подія стала першою зустріччю Трампа та Паска після гучного публічного конфлікту.

Про це повідомляє Daily Mail.

Засновник Tesla потиснув руку очільнику Білого дому у VIP-ложі на стадіоні State Farm Arena у Глендейлі, штат Аризона. Там понад 60 тис. людей зібралися, аби попрощатися з відомим консервативним діячем.

Після короткого рукостискання Трамп і Маск перекинулися кількома словами, а тоді президент жестом дав зрозуміти, що бізнесмен має відійти.

Експертка з читання по губах Нікола Гіклінг розповіла, що перші слова Трампа були: «Як справи?»

Маск лише знизав плечима, і Трамп продовжив: «Отже, Ілоне, я чув, що ти хотів поспілкуватися».

У цей момент до розмови приєднався президент UFC Дана Вайт. Трамп звернувся з пропозицією: «Спробуймо з’ясувати, як повернутися на правильний шлях».

Маск кивнув у відповідь, після чого президент США потис йому руку ще раз і сказав: «Я сумував за тобою».

Видання зауважило, що Кірк і Маск відіграли ключову роль у закликах до реєстрації республіканських виборців напередодні президентських виборів 2024 року. Маск витратив понад 290 млн дол. на підтримку Трампа, спрямовуючи ресурси на мобілізацію виборців у ключових штатах, що вагаються.

Кірк же зосередив свої зусилля на студентських аудиторіях — він проводив заходи в університетах по всій країні, де закликав молодих консерваторів брати участь у виборах.

Нагадаємо, у червні Маск розпочав публічну серію критичних заяв у соцмережах після свого відходу з посади керівника Департаменту ефективності уряду (DOGE). Він жорстко критикував Трампа за законопроєкт One Big Beautiful Bill Act, що став ключовою частиною політики його другої адміністрації. Трамп відповів різко, назвавши Маска « bullshit artist» (найближчий український відповідник — базікало). Президент США навіть заявив: «Можливо, йому час повернутися туди, звідки він прийшов».

Ситуацію ще більше загострила публікація Маска, де він натякнув, що федеральна влада нібито володіє додатковими матеріалами про Трампа у справах засудженого педофіла-ґвалтівника Джеффрі Епштейна. Бізнесмен навіть висловив припущення, що це може стати підставою для імпічменту. Згодом цей допис був видалений.