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Трампа "накачали шкідливими ідеями": у Кремлі вибухнули нервовою заявою після G7
Після саміту G7 у Кремлі влаштували істерику через Трампа та Україну.
У Кремлі висловили свою думку щодо саміту G7, що відбувся у Франції. Зокрема, не оминули увагою персону президента США Дональда Трампа.
Про це заявив помічник російського «фюрера» Володимира Путіна Юрій Ушаков.
За його словами, Трампа під час саміту G7 «накачали некорисними і шкідливими ідеями» ЄС.
«Українська тема активно обговорювалася під час засідання саміту "сімки". Як можна припустити, Трампа накачували, я б сказав, мабуть, некорисними, якщо не шкідливими ідеями», — висловився він.
Ушаков наголосив, що США не мали жодних контактів з Москвою після зустрічі.
Нагадаємо, раніше помічник господаря Кремля Юрій Ушаков заявив, що нібито РФ не отримувала жодних пропозицій щодо організації зустрічі Путіна та Зеленського в Штатах. З його слів, Путін і Трамп також не обговорювали це під час розмови телефоном 14 червня.
Своєю чергою, речник «фюрера» Дмитро Пєсков заявив, що нібито Зеленський не запрошував Путіна на зустріч на полях саміту G7. З його слів, «офіційних каналів для зв’язку між Москвою та Києвом немає».