Трампа "накачали шкідливими ідеями": у Кремлі вибухнули нервовою заявою після G7

Трамп і Путін. / © Associated Press

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У Кремлі висловили свою думку щодо саміту G7, що відбувся у Франції. Зокрема, не оминули увагою персону президента США Дональда Трампа.

Про це заявив помічник російського «фюрера» Володимира Путіна Юрій Ушаков.

За його словами, Трампа під час саміту G7 «накачали некорисними і шкідливими ідеями» ЄС.

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«Українська тема активно обговорювалася під час засідання саміту "сімки". Як можна припустити, Трампа накачували, я б сказав, мабуть, некорисними, якщо не шкідливими ідеями», — висловився він.

Ушаков наголосив, що США не мали жодних контактів з Москвою після зустрічі.

Нагадаємо, раніше помічник господаря Кремля Юрій Ушаков заявив, що нібито РФ не отримувала жодних пропозицій щодо організації зустрічі Путіна та Зеленського в Штатах. З його слів, Путін і Трамп також не обговорювали це під час розмови телефоном 14 червня.

Своєю чергою, речник «фюрера» Дмитро Пєсков заявив, що нібито Зеленський не запрошував Путіна на зустріч на полях саміту G7. З його слів, «офіційних каналів для зв’язку між Москвою та Києвом немає».

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Дата публікації 08:46, 18.06.26 Кількість переглядів 30 Трамп шокував заявою! Що він пообіцяв Зеленському? Всі підсумки саміту G7

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