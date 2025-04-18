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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трампа ніколи не цікавила Україна: Чехія зробила потужну заяву

Прага наголошує, що Москва, на відміну від Києва, не виконала жодних умов.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Чехії бурхливо відреагувала на заяву держсекретаря США Марко Рубіо про можливу відмову від зусиль з досягнення миру в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє Ceske Noviny.

Очільник чеського МЗС наголосив, що саме Україна - на відміну від РФ - прийняла американську пропозицію припинення вогню місяць тому. Своєю чергою, агресорка Росія продовжує здійснювати атаки на цивільне населення.

Ліпавський прикріпив до допису в X фрагмент свого виступу на CNN Prima News. У ньому політик зазначив, що Росія ще не ухвалила жодного з варіантів, запропонованих США. Саме тому, вважає міністр, “росіяни думають, що вони все ще можуть досягти своїх цілей".

"Від самого початку здається, що Трамп не зацікавлений в Україні. Вона його ніколи не цікавила. Ані життя українців, ані підтримання міжнародного порядку", – відреагував на заяви Рубіо в мережі X депутат Європарламенту Ян Фарський.

За його словами, єдине, що Трамп бачить в Україні – це бізнес і ресурси для США.

“Це те, чого він домагався від самого початку. Незалежно від людських жертв, незалежно від міжнародного права", – додав політик.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо шокував заявою, що зусилля Вашингтона щодо припинення війни можуть зазнати невдачі. Він заявив, що необхідно "визначити в наближчими днями", чи "можливий" мир в Україні.

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