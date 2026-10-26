Трамп просуває Орбана на посаду нового генсека ООН: які країни можуть підтримати його кандидатуру — WSJ

Орбан і Трамп / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа просуває кандидатуру експремʼєра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела у трьох країнах.

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Американські посадовці вже звернулися з цією пропозицією до Орбана. За даними журналістів, він зацікавився, однак остаточного рішення ще не ухвалив.

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У США вважають, що Китай та Росія також можуть підтримати цю ідею, і колишній премʼєр Угорщини стане спільним кандидатом від трьох постійних членів Ради Безпеки ООН.

За оцінками представника Держдепу США, кандидатуру Орбана могли б підтримати щонайменше вісім з 15 членів Радбезу. Також він вважає, що підтримка може збільшитися навіть до 10 членів Радбезу.

«Для американських консерваторів експрем’єр Угорщини є „кандидатом мрії“ завдяки його жорсткій політиці щодо міграції та ліберальних організацій. Очікується, що Дональд Трамп та Джей Ді Венс офіційно підтримають Орбана після проміжних виборів у США 3 листопада», — зазначає медіа.

Зазначимо, 28 жовтня в Раді Безпеки ООН заплановане неформальне голосування для оцінки підтримки кандидатів. Однак, як пише WSJ, наразі невідомо, чи включать до цього голосування кандидатуру Орбана.

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Сам Віктор Орбан прихильно поставився до пропозиції, проте наразі утримується від публічних заяв, оскільки побоюється за свій імідж і не хоче оголошувати про участь до повної впевненості у перемозі. Офіційно його кандидатуру ще ніхто не висував.

Паралельно в Радбезі ООН розглядають інших претендентів. Зокрема, зростають шанси дипломатки з ОАЕ Лани Нусейбе. Наступне неофіційне голосування заплановане на середу.

Раніше повідомлялося, що прихильники руху MAGA розглядають можливість призначення експрем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на одну з високих посад в Організації Об’єднаних Націй.

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