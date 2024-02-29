Трампа викреслили з виборчого бюлетеня штату Іллінойс: яка причина

Іллінойс став третім штатом, у якому Трампа виключили з виборів після Колорадо та Мен.

Суддя штату Іллінойс несподівано вилучив експрезидента США Дональда Трампа з голосування у штаті у зв’язку з участю політика в заколоті 6 січня 2021 року.

Про це повідомляє CNN.

Підставою для виключення Трампа з виборчого бюлетеня стала 14-та поправка до конституції США. У ній вказано, що посадовим особам, які дали клятву підтримувати конституцію, заборонено обіймати посади в майбутньому, якщо вони "брали участь у заколоті".

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Видання зауважило, що несподіване рішення було ухвалене в той момент, коли подібний позов проти Трампа з Колорадо очікує на розгляд Верховного суду США. Як очікується, суд відхилить аргументи про те, що експрезиденту заборонено обіймати посаду.

"Суд також усвідомлює масштабність цього рішення та його вплив на майбутні первинні вибори в Іллінойсі. Виборча комісія штату Іллінойс видалить Дональда Дж. Трампа з голосування на загальних первинних виборах 19 березня 2024 року або здійснить припинення будь-яких голосів, поданих за нього", – заявила суддя округу Кук Трейсі Портер.

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Зауважимо, що Іллінойс став третім штатом, де Трампа виключили з виборів після Колорадо та Мен. Але виконання цих рішень було призупинено до розгляду апеляції у справі Колорадо у Верховному суді США. Трамп може оскаржити рішення судді в судах штату Іллінойс.

Нагадаємо, влітку 2023 року Трампу висунули звинувачення за чотирма кримінальними пунктами в межах справи про спроби скасувати результати виборів 2020 року, які призвели до штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

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