Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Європейські лідери під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні порівняли Донецьку область України, яку прагне отримати президент держави-агресорки Володимир Путін, з американським штатом Флорида.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на співрозмовників, обізнаних зі змістом переговорів, таке порівняння неабияк вразило американського президента.

Видання зауважило, що ця аналогія виникла як пояснення, чому не можна виконати вимогу Росії до України поступитися територіями у Донецькій і Луганській областях в обмін на заморожування лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях.

Співрозмовники FT розповіли, що президент Володимир Зеленський і європейські лідери порівняли передавання частини Донецької області, яка залишилася під контролем України, з відмовою США від східної Флориди.

Вони додали, що президент США був вражений цією аналогією.

Як повідомлялося раніше, після візиту до Вашингтона Володимира Зеленського та європейських лідерів Дональд Трамп несподівано порівняв розміри українського Криму з Техасом, хоча американський штат насправді значно більший.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що було б не погано, щоб зустріч лідера України Володимира Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна відбулася без його безпосередньої участі.

Водночас європейські лідери не вірять у щирість намірів диктатора РФ Володимира Путіна щодо мирної угоди.