Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заінтригував відповіддю на запитання, чи вірить він російському “фюреру” Володимиру Путіну.

Про це американського лідера журналісти запитали під час розмови в аеропорту Нью-Джерсі, пише The Guardian.

“Ви довіряєте президенту Путіну?”, - запитали Трампа.

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“Я повідомлю вам приблизно через два тижні”, - наголосив американський лідер.

На прохання уточнити, чого він очікує через два тижні, Трамп не відповів.

“Два тижні або менше. Але ви знаєте, що вони втрачають багато людей. У нас щотижня помирає 3, 4000 людей”, - висловився Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп звинуватив Київ у розв'язанні війни. Мовляв, прагнення України до НАТО стало причиною цього.

Дата публікації 20:16, 25.04.25 Кількість переглядів 20 США можуть де-юре визнати контроль Росії над Кримом