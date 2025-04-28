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Трампа запитали, чи вірить Путіну: відповідь заінтригувала
Трамп не заперечив, але й не підтвердив слова журналіста.
Президент США Дональд Трамп заінтригував відповіддю на запитання, чи вірить він російському “фюреру” Володимиру Путіну.
Про це американського лідера журналісти запитали під час розмови в аеропорту Нью-Джерсі, пише The Guardian.
“Ви довіряєте президенту Путіну?”, - запитали Трампа.
“Я повідомлю вам приблизно через два тижні”, - наголосив американський лідер.
На прохання уточнити, чого він очікує через два тижні, Трамп не відповів.
“Два тижні або менше. Але ви знаєте, що вони втрачають багато людей. У нас щотижня помирає 3, 4000 людей”, - висловився Трамп.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп звинуватив Київ у розв'язанні війни. Мовляв, прагнення України до НАТО стало причиною цього.