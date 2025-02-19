Трамп зробив розворот у бік путінської Росії і готовий відмовитися від союзників – NYT

Коли розпочалися переговори в Саудівській Аравії, Трамп чітко дав зрозуміти, що часи ізоляції Росії минули, і припустив, що Україна винна у вторгненні.

Понад 10 років Захід знову протистоїть Сходу в тому, що широко називають новою холодною війною. Але з поверненням Дональда Трампа на посаду президента США країна створює враження, що вона може змінитися в інший бік.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Коли американські та російські учасники переговорів 18 лютого вперше після початку трирічної повномасштабної війни РФ проти України сіли разом, Трамп дав сигнал про готовність відмовитися від союзників США, щоб знайти спільну справу з президентом Росії Володимиром Путіним.

Зі слів Трампа випливає, що Росія не несе відповідальності за війну, яка спустошила її сусіда. Натомість він припускає, що Україна винна у російському вторгненні на її територію.

"Слухати розмову пана Трампа з журналістами про конфлікт у вівторок означало почути версію реальності, яку не впізнали б на місцях в Україні і, безумовно, ніколи б не почули від будь-якого іншого американського президента будь-якої зі сторін", – йдеться у статті.

За словами президента США, українські лідери винні у війні через те, що вони не погодилися здати територію. Тому, за словами Трампа, вони не заслуговують на місце за столом мирних переговорів, які він щойно розпочав з Путіним.

"Вам ніколи не слід було цього починати. Ви могли б укласти угоду", – сказав американський президент, маючи на увазі українських лідерів, які насправді цього не починали.

"Тепер у вас є керівництво, яке дозволило тривати війні, якої навіть не повинно було бути", – заявив також Трамп.

Водночас він не вимовив жодного слова докору на адресу Путіна чи Росії, яка вперше вторглася до України 2014 року, вела проти неї війну низької інтенсивності протягом усіх чотирьох років першого терміну Трампа, а потім вторглася 2022 року з метою захопити всю країну.

Трамп хоче знову прийняти РФ до міжнародного клубу та зробити її одним із головних друзів США

Автор статті вважає, що Трамп перебуває в середині виконання одного з найбільш приголомшливих поворотів американської зовнішньої політики за багато поколінь, повороту на 180 градусів, який змусить друзів і ворогів фундаментально переналаштуватися. Від моменту закінчення Другої світової війни довгий парад американських президентів бачив спочатку Радянський Союз, а потім, після короткого й ілюзорного міжцарювання, його наступницю Росію як силу, якої слід принаймні побоюватися. Видається, що Трамп наче розглядає РФ як співавтора у майбутніх спільних підприємствах.

Трамп чітко дає зрозуміти, що США припинили ізоляцію Путіна за його неспровоковану агресію проти слабшого сусіда та вбивства сотень тисяч людей. Натомість президент США, який завжди відчував незрозумілу прихильність до Путіна, хоче знову прийняти Росію до міжнародного клубу та зробити її одним із головних друзів Америки.

"Це ганебний розворот 80-річної американської зовнішньої політики. Протягом холодної війни США відмовлялися визнати законним радянське завоювання країн Балтії, і це надихало людей, які борються за свою свободу. Тепер ми легітимізуємо агресію для створення сфер впливу. Кожен американський президент за останні 80 років виступив би проти заяви президента Трампа", – заявила директорка із вивчення зовнішньої та оборонної політики в Американському інституті підприємництва Корі Шейк, яка була помічницею президента Джорджа Буша з національної безпеки.

В оточенні пана Трампа поворот є необхідним корективом багаторічної неправильної політики. Він та його союзники вважають, що ціна захисту Європи надто висока, враховуючи інші потреби. З цього погляду, досягнення певної домовленості з Росією дозволить США повернути додому більше військ або перекинути ресурси національної безпеки в бік Китаю, який вони вважають "найбільшою загрозою", як сказав у січні держсекретар Марко Рубіо.

Переговори у Саудівській Аравії – це зустріч двох великих держав, які розділили зони домінування

У публікації йдеться, що минулого тижня, безумовно, відбувся розворот США. Буквально через кілька днів після того, як віцепрезидент Джей Ді Венс розкритикував європейських союзників, заявивши, що "загроза зсередини" викликає більше занепокоєння, ніж Росія, Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та обговорив "неймовірні можливості, які існують для партнерства з росіянами", якщо вони зможуть просто позбутися війни в Україні.

Жодного українського лідера не було у кімнаті для зустрічі в Ер-Ріяді, а тим більше інших європейців. Хоча після цього Рубіо викликав кількох міністрів закордонних справ, щоб поінформувати їх. Натомість, судячи з усього, це була зустріч двох великих держав, які розділили зони домінування, сучасний Віденський конгрес чи Ялтинська конференція.

Трамп захоплюється Путіним

Автор зазначає, що Трамп давно вважав Путіна своїм співвітчизником, сильним і "дуже кмітливим" гравцем, чиї спроби змусити Україну піти на територіальні поступки були не чим іншим, як "геніальними". У його очах президент Росії є людиною, гідною захоплення та поваги, на відміну від лідерів традиційних союзників США, таких як Німеччина, Канада чи Франція, до яких Трамп демонструє презирство.

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Президент США витратив перший місяць свого другого терміну на те, щоб нагнітати союзників, не лише залишаючи їх осторонь переговорів щодо України, але й погрожуючи їм митами, вимагаючи від них збільшення військових витрат і висуваючи претензії на частину їхніх територій. А його патрон-мільярдер Ілон Маск публічно підтримав ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини".

"Наразі європейці сприймають це як те, що Трамп нормалізує відносини з Росією, водночас ставлячись до своїх союзників, європейців, як до тих, кому не довіряють. Підтримка АДН, яку німецькі лідери вважають неонацистською партією, робить Трампа схожим на противника найбільшої економіки Європи. Це надзвичайна зміна", – висловив думку президент міжнародної консалтингової фірми Eurasia Group Ян Бреммер.

Поступки Трампа і команди звучать як список бажань Кремля

Під час президентської Трамп обіцяв, що зможе покласти край війні в Україні за 24 години, чого він не зробив, і фактично сказав, що принесе мир ще до своєї інавгурації, чого він також не зміг зробити. Після майже 90-хвилинної телефонної розмови з Путіним минулого тижня президент США доручив Рубіо та своїм радникам, Майклу Волцу та Стіву Віткоффу, продовжити переговори.

Поступки, які зробили Трамп і його команда, звучать як кремлівський список бажань:

Росія отримує всю українську територію, яку вона незаконно захопила силою.

США не дадуть Україні гарантій безпеки, тим більше не допустять її до НАТО.

Санкції будуть скасовані.

Трамп навіть запропонував знову прийняти Росію до G7 після того, як її виключили звідти через вторгнення до України 2014 року.

А від чого Путін мав би відмовитися заради угоди? Йому треба було б припинити вбивати українців, поки він кладе до кишені перемогу. Трамп не зазначив інших поступок, на яких він би наполягав. Він також не сказав, як можна довіряти Путіну в дотриманні угоди, враховуючи, що той порушив договір 1994 року про гарантію суверенітету України, і дві угоди про припинення вогню, укладені в Мінську 2014 та 2015 років.

Очевидна віра президента США в його здатність укласти угоду з російським диктатором вводить в оману ветеранів національної безпеки, які мали справу з РФ протягом багатьох років.

"Ми повинні розмовляти з ними так само, як ми розмовляли з радянськими лідерами під час холодної війни. А це означає, що ви їм не довіряєте. Коли ви ведете переговори – ви ведете їх з презумпцією, що вони їх порушать. Ви намагаєтеся знайти інтереси, що збігаються, але визнаєте, що наші інтереси є докорінно суперечливими, і ми намагаємося керувати небезпечним супротивником, а не стати найкращими друзями", – сказала Селесте А. Валландер, яка займалася питаннями Росії та України в американській адміністрації.

Обурливі заяви Трампа про Україну та війну

Під час розмови з журналістами 18 лютого Трамп зробив заяву, яка звучала так, ніби він справді вважає Росію другом, але не Україну.

"Росія хоче щось зробити. Вони хочуть зупинити дике варварство", – сказав президент США.

Він висловив занепокоєння з приводу вбивств і руйнувань, спричинених тим, що він назвав "безглуздою війною", порівнявши сцени з фронту з битвою під Геттісбергом із "частинами тіл по всьому полю". За словами Трампа, Україну "знищують", і війну треба закінчити. Водночас він не сказав, хто знищує Україну, явно давши зрозуміти, що звинуватив її власних лідерів, і відкинув їхні наполягання брати участь у будь-яких переговорах.

"Я чую, що вони засмучені тим, що не мають місця. Ну, вони вже три роки мали місце. І задовго до цього. Це можна було вирішити дуже легко. Просто недовірливий учасник переговорів міг би врегулювати це багато років тому без, я думаю, втрати великої, дуже малої землі. Без загиблих. І без втрати міст, які просто лежать", – висловися президент США.

Він повторив свою заяву про те, що вторгнення не відбулося б, якби він був президентом, ігноруючи той факт, що спонсоровані Росією сили вели війну в Україні всі чотири роки його першого терміну.

"Я міг укласти угоду для України, яка віддала б їм майже всю землю", – сказав Трамп, не пояснюючи, чому не намагався домовитися про мир, коли був на посаді.

Як це часто буває, політик доповнив свої коментарі кількома неправдивими твердженнями. Серед них він зазначив, що США надали Україні втричі більше допомоги від початку війни, ніж Європа. Але фактично, за даними Кільського інституту світової економіки, Європа виділила 138 млрд дол. у порівнянні зі 119 млрд дол. від США.

Трамп також очорнив президента України Володимира Зеленського, неодноразово кажучи, що "його рейтинг схвалення впав на 4 відсотки". Насправді, рейтинг президента України впав зі своїх колись стратосферних висот, але лише приблизно до 50%, що не дуже відрізняється від рейтингу самого Трампа.

Президент США також погодився з думкою Росії про те, що Україна має провести нові вибори, щоб взяти участь у переговорах.

"Так, я б сказав, що коли вони хочуть місце за столом, ви можете сказати, що люди повинні – хіба народ України не повинен сказати, ніби, знаєте, минуло багато часу з тих пір, як у нас були вибори? Це не справа Росії. Це те, що надходить від мене і з багатьох інших країн також", – заявив Трамп, не назвавши ці інші країни.

Він також нічого не сказав про необхідність виборів у Росії, де будь-яке голосування контролюється Кремлем та його союзниками.

Заяви Трампа не були зроблені за сценарієм і були відповіддю на запитання журналістів. Але вони відобразили, як він бачить ситуацію, і передбачили наступні кілька місяців. Висловлювання президента США також завдали нового удару по Європі, яка починає миритися з тим фактом, що її головний союзник у новій холодній війні більше не сприймає себе таким.

"Деякі з найганебніших коментарів президента за все моє життя. Трамп стає на бік агресора, звинувачуючи жертву. У Кремлі, мабуть, стрибають від радості", – написав у Мережі заступник директора Центру європейських реформ у Лондоні Ієн Бонд.

До слова, прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив, що союз Путіна і Трампа може призвести до війни в Європі.