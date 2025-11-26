Трамп зробив заяву про терміни для укладання угоди між Україною і Росією

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не встановлював дедлайнів для укладення мирної угоди між Україною і агресоркою Росією.

Про це він сказав, виступаючи перед журналістами на борту літака Air Force One, повідомляє Reuters.

Зо його словами, американські представники досягають прогресу в переговорах Києва і Москви. Нібито, каже Трампа, РФ погодилася на деякі поступки. Втім, він не уточнив їхні деталі.

Американський президент заявив, що його посланець Стів Віткофф наступного тижня вирушить до Москви на зустріч з російським диктатором Росії Володимиром Путіним для обговорення мирного плану.

Журналісти запитали Трампа, чи означає це, що дата 27 листопада, яку називали крайнім терміном для укладення угоди, більше не актуальна.

“Для мене крайній термін — це коли все закінчиться”, - відповів очільник Білого дому.

Трамп також заявив, мовляв, Росія має перевагу у війні. З його слів, досягнення угоди було б в інтересах України. Зокрема тому, що частина території країни “може бути захоплена РФ в будь-якому разі” протягом наступних кількох місяців.

Нагадаємо, раніше Financial Times із посиланням на українських посадовців повідомляло, що США очікують від України погодити мирний план до 27 листопада. За даними джерел, Вашингтон працює за «агресивним графіком» і очікує підписання документа до Дня подяки.