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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
172
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2 хв

Трампу доведеться обирати між хорошими відносинами з Європою чи Путіним — журналіст

Журналіст і колишній польський парламентар Мирослав Чех заявив, що Дональд Трамп не має можливості вийти з переговорного процесу щодо війни в Україні без втрати обличчя.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп та Путін

Дональд Трамп та Путін / © ТСН.ua

Виходу для президента США Дональда Трампа, за якого він зміг би одночасно зберегти теплі відносини з диктатором Путіним та уникнути конфлікту з країнами Заходу і не змусити Україну до капітуляції, просто не існує.

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст і ексдепутат Сейму Польщі Мирослав Чех.

«Папою Римським став громадянин США. Трамп не знає, як вийти з так званого мирного процесу в Україні, бо йому пояснили, що це не так просто. Не буде так, що Віткофф поїде до Москви, там узгодять російський порядок денний, Зеленський на це погодиться, а українці будуть дякувати Трампу. Цього етапу вже немає», — пояснив він.

На думку Чеха, роль Ватикану могла б стати порятунком для Трампа.

«Ватикан як місце переговорів про припинення вогню, а потім про завершення війни, дозволив би Трампу сказати, що він знайшов чудове місце, є Папа Римський, який є громадянином США і чудово розуміє Україну й Росію, і передати цей мирний процес у руки Ватикану. У його розумінні, це було б виходом із ситуації зі збереженням власного обличчя», — зазначив журналіст.

Він також переконаний, що нині Трамп намагається вийти з переговорного процесу щодо війни в Україні, але не знає, як це зробити.

«Усі дії й слова Трампа означають одне: він не знає, як вийти з мирного процесу в Україні. Оскільки виходу для нього, коли він міг би зберегти чудові відносини з Путіним і одночасно не посваритися з Заходом та не довести капітуляції Україну, просто немає. Він має обрати, за кого він — за білих чи за червоних. На початку своєї другої каденції Трамп сказав, що він за червоних. Потім йому пояснили, що це погана дорога», — додав Мирослав Чех.

Раніше повідомлялося, що новий пакет санкцій США проти Росії вже підготовлений і містить обмеження проти російських банків та енергетичного сектора.

Ми раніше інформували, що тактика президент США Дональда Трампа щодо Росії дає збої і викликає все більше критики у США.

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