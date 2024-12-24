Трампу доведеться змусити Путіна до сценарію США: Подоляк оцінив перспективи можливих перемовин

На думку радника керівника Офісу президента України, Трамп не погодиться на другорядну роль і не буде "грати у сценарій Путіна".

Кремлівський диктатор Володимир Путін перебуває в ірраціональному розумінні реальності та буде стверджувати що завгодно, аби не зазнати поразки у війні проти України.

Таку думку висловив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк в коментарі "РБК-Україна".

Він також зазначив, що наступний президент США Дональд Трамп, ймовірно, захоче отримати якісь "дивіденди" від зустрічі з Путіним, а також від реалізації сценарію, який він планує запропонувати Кремлю.

"Якщо він готовий грати в сценарій Путіна, ну тоді всі будуть розуміти, що це сценарій Путіна, і Трамп навіть грає другорядну роль. Чесно кажучи, досі сумніваюсь, що це можливо фізично", – зауважив Подоляк.

Радник керівника ОПУ вважає, що Путін спробує виторгувати собі "право вбивати і перерозподіляти впливи", а також повноваження на переформатування міжнародного права.

"Я зовсім не розумію, що хоче отримати та чи інша людина, яка буде з ним [Путіним – ред.] вести переговори… навіть такі проміжні переговори. Тому що треба грати у свій сценарій. Якщо ти хочеш домінувати, ти маєш грати тільки у свій сценарій. А щоб грати з Росією у свій сценарій, ти маєш примусити Росію усвідомити, що це єдино можливий сценарій – твій сценарій. Ну, тобто, сценарій Трампа, приміром, є єдино можливим для Росії. А сценарій Трампа може бути запропонований РФ тільки через інструменти примусу", – підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, на думку аналітика Семюела Чарапа, мирна угода буде спрямована на запобігання відновленню конфлікту. Експерт вважає, що вирішення територіальних суперечок навряд чи буде предметом переговорів.

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