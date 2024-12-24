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Трампу доведеться змусити Путіна до сценарію США: Подоляк оцінив перспективи можливих перемовин

Трампу доведеться змусити Путіна до сценарію США: Подоляк оцінив перспективи можливих перемовин

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк вважає, що сценарій Трампа може бути запропонований РФ тільки через інструменти примусу

На думку радника керівника Офісу президента України, Трамп не погодиться на другорядну роль і не буде "грати у сценарій Путіна".

Кремлівський диктатор Володимир Путін перебуває в ірраціональному розумінні реальності та буде стверджувати що завгодно, аби не зазнати поразки у війні проти України. 

Таку думку висловив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк в коментарі "РБК-Україна".

Він також зазначив, що наступний президент США Дональд Трамп, ймовірно, захоче отримати якісь "дивіденди" від зустрічі з Путіним, а також від реалізації сценарію, який він планує запропонувати Кремлю.

"Якщо він готовий грати в сценарій Путіна, ну тоді всі будуть розуміти, що це сценарій Путіна, і Трамп навіть грає другорядну роль. Чесно кажучи, досі сумніваюсь, що це можливо фізично", – зауважив Подоляк.

Радник керівника ОПУ вважає, що Путін спробує виторгувати собі "право вбивати і перерозподіляти впливи", а також повноваження на переформатування міжнародного права.

"Я зовсім не розумію, що хоче отримати та чи інша людина, яка буде з ним [Путіним – ред.] вести переговори… навіть такі проміжні переговори. Тому що треба грати у свій сценарій. Якщо ти хочеш домінувати, ти маєш грати тільки у свій сценарій. А щоб грати з Росією у свій сценарій, ти маєш примусити Росію усвідомити, що це єдино можливий сценарій – твій сценарій. Ну, тобто, сценарій Трампа, приміром, є єдино можливим для Росії. А сценарій Трампа може бути запропонований РФ тільки через інструменти примусу", – підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, на думку аналітика Семюела Чарапа, мирна угода буде спрямована на запобігання відновленню конфлікту. Експерт вважає, що вирішення територіальних суперечок навряд чи буде предметом переговорів.

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