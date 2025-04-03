Трампу не вдається втихомирити Путіна: диктатор з новою силою б’є по Україні

Путін і Трамп / © Associated Press

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Президенту США Дональду Трампу не вдається втихомирити диктатора Путіна. Судячи з дедалі частіших заяв Білого дому про саботаж РФ мирних домовленостей, там це розуміють ― і планують чи імітують плани рішучої відповіді.

Про це пише видання The New York Times.

Білий дім протягом останніх двох місяців «тепло обіймав» Кремль, нагадує медіа, та Путін не запропонував нічого суттєвого натомість.

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«Путінська армія продовжує бомбардувати Україну, запускаючи дрони й ракети вглиб країни та зосереджуючись на великих містах. Погоджене Україною і Вашингтоном безумовне припинення вогню на 30 діб Росія навантажила безліччю умов», — зазначають журналісти.

Головна проблема Трампа ― у величезному бажанні якнайшвидше припинити війну, каже виданню Стефан Мейстер, експерт з Росії в Німецькій раді з міжнародних відносин.

«Саме тому американський президент і відмовляється піти протилежним від дружби з Росією шляхом і піддати її значному тиску. Та все ж ми наближаємось до поворотної точки, коли до Трампа дійде, що Путін взагалі не зацікавлений в угоді та постійно кластиме на переговорний стіл нові умови».

Доказ цьому ― нові жорстокі обстріли цивільних, зокрема й житлових, обʼєктів в українських містах, пише The New York Times. Медіа згадує про знищення готелю у Дніпрі та шпиталю в Харкові. Для цього росіяни використали, серед іншого, дрони з потужними термобаричними боєголовками.

«Трампівська команда має ілюзію, що Путін дасть їм те, чого вони хочуть, ― підсумовує Мейстер. ― Але інтереси Путіна протилежні. Вони не перетинаються з американськими. Це лише плід уяви теперішнього американського керівництва, та ці ілюзії приречені боляче розбитися».

Раніше політолог Олег Саакян повідомив, що Трамп і Путін мають різні цінності та амбіції, які унеможливлюють припинення війни. Кремлівський очільник не погодиться на перемир’я.