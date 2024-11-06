"Трампу нічого запропонувати Путіну": Портников оцінив, чи домовляться вони щодо війни в Україні

Обраний президентом США Дональд Трамп вірить, що зможе домовитися з президентом Росії Володимиром Путіним, зокрема щодо закінчення війни в Україні, але йому не вдасться це зробити.

Таку думку висловив український журналіст, публіцист Віталій Портников.

На думку журналіста, Трамп "матиме комфортну ситуацію із Конгресом", який затверджуватиме всі пропозиції політика, зокрема кадрові. І всі принципові питання, в яких позиції демократів та республіканців розходяться, як-от допомога для України, будуть зняті з порядку денного. Тому що республіканці ухвалюватимуть рішення, які їм потрібні, не шукаючи порозуміння з демократами.

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"До того ж ми маємо розуміти, що республіканська більшість у Сенаті і в Палаті представників, якщо вона буде, буде відрізнятися від республіканської більшості, яка була колись за першого президентства Трампа, тим, що це буде комфортна більшість для Трампа. Це більшість трампістів Сполучених Штатів у республіканському істеблішменті. Тому що Трамп цією своєю перемогою не просто закріпив власний політичний реванш, а й остаточну перемогу трампізму у Республіканській партії", – звернув увагу Портников.

Як зазначив журналіст, Трамп "вірить, що зможе домовитися з Путіним". Політик жодного разу прямо не засуджував російського диктатора за агресію проти України.

"Він вважає, що всі його дії мають призвести до того, щоб забезпечити Путіну нейтралітет у ситуації, коли у США буде серйозне економічне і політичне зіткнення із КНР. Звичайно, в цій ситуації, саме на цьому тлі можна зрозуміти бажання Дональда Трампа вивести Америку з російсько-українського конфлікту шляхом замороження цієї війни. Щоб потім спробувати розвинути власні стосунки з Путіним, вже в момент, коли не стрілитимуть гармати", – пояснив Портников.

"Я не вірю, що в Дональда Трампа щось тут вийде, навіть якщо він буде здійснювати енергійні зусилля. Тому що Путін не сприймає Трампа як партнера по перемовинах, хоча б тому, що Трамп очолює ворожу йому державу. А сприймає його як інструмент хаотизації США", – висловив думку публіцист.

Він додав, що частина цього інструменту хаотизації не спрацювали якраз тому, що Трамп виграв вибори.

"Можливо, Трамп, який програє вибори і дестабілізує власну країну, Путіну був би набагато більш цікавий, ніж Трамп, який повертається до Білого дому. Але віри в те, що Путін погодиться на якісь умови Трампа щодо закінчення російсько-української війни, замороження конфлікту, в мене немає. Просто тому, що Трампу немає чого запропонувати президенту РФ з того, що він дійсно бажає. А бажає Путін відновлення своєї російської імперії – так, як він її бачить, хоча б у кордонах Радянського Союзу. Бажає відновлення своєї сфери впливу. І при цьому абсолютно не бажає сваритися з КНР", – розповів Портников.

До слова, як заявив у коментарі ТСН підполковник армії США українського походження Олександр Віндман, "Трамп – це абсолютна катастрофа, коли Україну можуть усунути від усього". На думку підполковника, "для Путіна це буде сигнал гнути далі свою лінію".

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