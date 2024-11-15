Трампу потрібні поступки від Путіна щодо війни в Україні – The Financial Times

У Трампа є всі можливості змінити динаміку мирних переговорів, тому що Путін вмотивований розвивати відносини з новим керівництвом США.

Новобраному президенту США Дональду Трампу потрібні поступки від президента Росії Володимира Путіна у питанні війни в Україні, і вони можливі в майбутньому.

Про це йдеться у статті The Financial Times.

На думку авторів публікації, у Трампа є всі можливості змінити динаміку мирних переговорів щодо припинення війни в Україні, тому що Путін вмотивований розвивати відносини з новим керівництвом США.

Президент Росії прагне повернутися на світову арену, але пліч-о-пліч зі своїм колегою зі США. Це те, що покращило б позиції Путіна і всередині його країни, і на міжнародному рівні. Російський диктатор також зацікавлений у послабленні "нищівних санкцій", які завдали шкоди економіці країни-агресорки.

Про які поступки може йтися?

Таким чином, Трамп може вимагати поступок від Путіна. На думку авторів статті, може йтися про такі поступки. По-перше, навіть у разі зміни територіальної реальності України, США мають запропонувати формулювання угоди про припинення вогню, аналогічне до використаного для опису статусу Західної Німеччини після Другої світової війни.

По-друге, замість згоди США на те, що членство України в НАТО буде відкладено на невизначений термін, американців повинні запропонувати, аби вступ до Альянсу був розроблений протягом невизначеного періоду.

Водночас США та їх союзники по НАТО повинні запросити Україну розпочати переговори про вступ бо блоку. Це повинно відбуватися паралельно з переговорами про вступ до Євросоюзу, які почалися в червні 2024 року. Видання зауважило, що ніхто не може передбачити час завершення цих переговорів, оскільки Києву буде складно виконати вимоги і ЄС, і НАТО. Тим не менш, Україна однозначно буде на шляху до членства в цих об’єднаннях, як там і пообіцяли. Зазначається – якщо державі потрібна якась впевненість у тому, що стійки воріт не рухаються, тоді можна встановити кінцеву дату для остаточних результатів – можливо, через 20 років.

По-третє США можуть визначити умовою для того, щоб сісти за стіл переговорів, готовність Росії повернутися до перемовин про контроль над ядерними озброєннями та стратегічну стабільність.

Автори статті акцентували, що дві великі угоди – мир в Україні та нова ядерна угода – закріпили б за Трампом репутацію головного миротворця.

Нагадаємо, майбутній радник з національної безпеки США Майк Волц заявив, що Трамп планує посадити Україну та Росію за стіл переговорів і таким чином завершити війну.

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