"Трампу продають не те": Зеленський заявив, що з Україною ультиматуми не проходять

Зеленський запевнив, що співпраця зі США продовжується, а з Трампом у нього — діалог і «теплі відносини».

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці Україна «на різних рівнях» має діалог зі США.

Про це глава держави сказав у розмові з журналістами.

«Щодо дипломатії, треку з Америкою. Ми вдячні США і президенту Трампу. Трек співробітництва з США продовжується. Команда на чолі з премʼєр-міністром Свириденко, разом з головою Офісу Єрмаком і моїм уповноваженим із санкційної політики Власюком буде на початку наступного тижня в США. Теми: ППО, енергетика, санкційні кроки. І також переговорний трек. Питання заморожених активів з США також буде обговорюватися», — сказав він.

Зеленський сподівається, що спільного бачення щодо війни у Америки і Росії немає на сьогодні. Він певен, що Америка розуміє — Росія бреше.

«Я думаю, що президент Трамп хоче, щоб ми були за столом перемовин і ми підтримували цей трек. Я думаю, він дуже хоче, щоб було припинення вогню та припинення війни. Я вважаю, що це була його мета з самого початку. Я думаю, що наша зустріч плюс реальні факти дають йому ширше розуміння, що росіяни „продають“ йому не те, що спроможні зробити. Тобто, відверто брешуть», — сказав Зеленський.

Він запевняє, що росіяни неспроможні швидко захопити військовим шляхом схід нашої країни.

«Путіну потрібно щось показувати. Він не має успіху. Літньо-осіння наступальна операція Російської Федерації — це повний провал, який дорого коштував. Тисячі одиниць знищеної техніки, велика кількість втрат. І жодної з позицій, яку вони декларували, що захоплять, не вийшло… Сталося те, що я йому (Трампу — Ред.) казав: росіяни не візьмуть схід, а якщо вони захочуть це зробити, то Путіну потрібно буде поховати один мільйон своїх людей. Тому що ми розуміли, скільки він вже поховав, взявши 30% нашого сходу з початку повномасштабної війни, і прогнозуємо, що йому доведеться зробити, щоб спробувати отримати увесь Донбас або інші частини України», — каже президент.

Говорячи про Путіна, Зеленський наголосив, що не може людина, яка хоче і готова до миру, тільки збільшувати удари. Він впевнений, що з Україною «ультиматуми не проходять».

«Ми хочемо справедливий мир — тож повинен бути справедливий діалог. І ми до діалогу, який президент Трамп декларував, до цього формату діалогу ми готові. Готові на відповідну зустріч», — сказав Зеленський.

Він запевнив, що з президентом Трампом на сьогодні на різних рівнях відбувається діалог і «теплі відносини».

Нагадаємо, Дональд Трамп знову висловив впевненість, що йому вдасться закінчити війну в Україні.

