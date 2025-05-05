Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп щиро вірить, що його доля — керувати світом і вважає, що президент Росії Володимир Путін має дослухатися до нього. Зараз Трампу потрібен певний час, щоб зрозуміти, що від цього не зупиняються танки і не припиняють літати ракети.

Таку думку дипломат, ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко висловив у інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Трамп щиро вважає, він постійно це говорить, що Володимир Путін поважає його і його слово. У Трампа щира віра, така, знаєте, напіврелігійна, що його в світі поважають. Його слово важливе. Не тільки Сполучених Штатів», — висловив думку Пристайко.

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Він зазначив, що хто б не очолив зараз Білий дім, США — це 330 млн населення, найбільша економіка та військова потуга. За словами дипломата, «тому ми поважаємо всіх цих людей, тому що вони керують цією державою, це демократичний вибір».

Ексміністр зазначив — Трамп щиро вірить, що його доля — це керувати світом і країною. Він це й робить.

«І він вважає, що Володимир Путін в цьому випадку має дослухатися, тому що він йому сказав. Він сказав: «Володимир, стоп». І зараз йому треба певний час, щоб зрозуміти, що від цього танки не зупиняються, ракети не перестають літати«, — зауважив Пристайко.

Він також прокоментував заяву Трампа про невдоволеність російськими атаками по Україні, яку президент США зробив кілька тижнів тому.

«Можна я перекладу правильно, як це було сказано? Він сказав: „I’m not happy“. Я читав цей пост. Тобто, „я не щасливий“. Якщо сказати українцю, зрозуміло, цей контекст треба перекладати правильно, але використати слово „I’m not happy“, тобто „я не щасливий, що відбувся обстріл“. Ну ви б, як українець, сказали б, що „я не щасливий, що відбувся обстріл Гази“?» — висловився дипломат.

На його думку, риторика президента США дуже м’яка.

Нагадаємо, 30 травня Трамп вкотре застосував м’яку риторику щодо російських ударів по Україні. Він назвав «недоречним» те, що Росія запусках ракети по українських містах.

Разом з тим, 4 травня президент США заявив, що досягнув більшого прогресу в переговорах щодо миру в Україні з однією зі сторін і меншого — з іншою. Водночас Трамп визнав, що може вирішити вийти з переговорів щодо врегулювання війни.