Трампу загрожує третій імпічмент? : як перемога демократів може змінити його президентство

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Американський президент Дональд Трамп може зіткнутися з третьою процедурою імпічменту після того, як його Республіканська партія втратила над Конгресом за підсумками проміжних виборів. Цей розвиток подій може змінити політичну спадщину лідера США, який неодноразово наголошував на бажанні залишити помітний слід в історії.

Про це йдеться у матеріалі Sky News.

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Після виборів демократи отримали просту більшість у Палаті представників, а тому можуть ініціювати голосування за імпічмент Трампа. Підставами для цього можуть бути державна зрада, хабарництво, тяжкі злочини або інші правопорушення.

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Зазвичай процедура починається з розслідування в Палаті. Після цього конгресмени голосують за затвердження статей імпічменту — документа, який офіційно висуває президенту обвинувачення.

Чи можуть усунути Трампа від влади

Якщо Палата представників оголосить Трампу імпічмент, справа перейде до Сенату. Там відбудеться судовий розгляд, під час якого сенатори вирішуватимуть, чи є підстави для усунення президента з посади.

Водночас, наголошує Sky News, для такого рішення демократам знадобиться підтримка двох третин Сенату. Однак здобути необхідну кількість голосів буде вкрай складно.

Зазначається, що жодного президента США досі не усували з посади за процедурою імпічменту. Втім, сам процес може суттєво ускладнити роботу Трампа: розслідування, слухання та політичний тиск відбиратимуть час і обмежуватимуть його можливості керувати країною.

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Як Трамп відреагував на загрозу імпічменту

Після поразки республіканців на проміжних виборах журналісти запитали Трампа, чи непокоїть його перспектива нового імпічменту через перехід контролю над Конгресом до демократів.

«Ні. Анітрохи», — відповів очільник Білого дому.

Американський президент також заявив, що спроба оголосити йому імпічмент нібито обернеться руйнівними наслідками для Демократичної партії.

«Імпічмент без жодної причини. За що — за те, що країна успішна? Наша країна зараз успішніша, ніж будь-коли за всю свою історію», — заявив Трамп.

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Імпічмент Трампа — подробиці

Видання наголошує, що Дональд Трамп уже двічі проходив через процедуру імпічменту. До нього жоден президент не зазнавав такого звинувачення двічі, а третій імпічмент зробив би його рекорд безпрецедентним.

Перший імпічмент йому голосили 2019-го. Тоді президента звинуватили у зловживанні владою і перешкоджанні роботі Конгресу після того, як він тиснув на Україну, вимагаючи розслідувати діяльність свого політичного опонента Джо Байдена.

Вдруге Палата представників оголосила Трампу імпічмент 2021-го — після завершення його першого президентського терміну. Підставою стала промова політика напередодні штурму Капітолія 6 січня, коли його прихильники намагалися зірвати затвердження результатів президентських виборів.

Зауважимо, імпічмент — це процедура висунення обвинувачень президенту США, яка може стати підставою для усунення його з посади. Згідно з Конституцією, йдеться про державну зраду, хабарництво та інші тяжкі злочини й правопорушення.

Програш республіканців на виборах — останні новини

Після поразки на виборах до Конгресу Трамп шукає винних. CBS New з посиланням на джерела у Білому домі пише, що цапом-відбувайлом може стати міністр оборони США Піт Гегсет. Деякі радники американського лідера вважають, що результати голосування могли бути іншими, якби Штати не розпочали війну з Іраном.

Тим часом The New York Times наголошує, що президент США сам підставив республіканців на виборах. Ще наприкінці жовтня 2025-го окремі опитування показували рейтинг схвалення Трампа на рівні близько 50%. Втім, деякі його кроки не подобались населенню, зокрема на міжнародній арені.

Водночас німецьке видання Stern пише, що перемога демократів і втрати Конгресу може суттєво обмежити можливості Трампа протягом останніх двох років його каденції. Справа у тому, що вперше за 20 років партія чинного президента втратила контроль одразу над обома палатами Конгресу на загальних виборах. Подібні випадки за останні 70 років траплялися лише двічі.

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