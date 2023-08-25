Трампу зробили тюремне фото: він – перший президент США із таким знімком

Політик виклав це фото у Twitter, порушивши свою обіцянку не користуватися цією соцмережею.

Експрезиденту США Дональду Трампу зробили фото у в’язниці 24 серпня, коли він прибув туди як обвинувачений.

Про це повідомляє CNN.

Трамп прибув до в'язниця як обвинувачений у справі про втручання у президентські вибори, де політика зареєстрували як ув’язненого та зробили його фото.

Зауважимо, що у попередні три рази Трампа під час арешту не фотографували.

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Політик таким чином став першим президентом за всю історію США, у кого є тюремне фото. Трамп опублікував цей знімок у Twitter і підписав його такими словами: "Втручання у вибори! Ніколи не здамося".

Додамо, що цей допис експрезидента США став його першою публікацією у Twitter від січня 2021 року. Тож Трамп порушив власну обіцянку не користуватися цією соцмережею.

Тюремне фото експрезидента США Дональда Трампа / Фото: Fulton County Sheriff's Office

Нагадаємо, що Трамп 24 серпня прибув до вʼязниці в Атланті, щоб здатися владі у справі про намагання змінити результати президентських виборів 2020 року у штаті Джорджії. Після цього політик вийшов під заставу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Трамп вляпався у черговий скандал – подробиці"

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