Транспортний безвіз із ЄС: Найєм пояснив, яке значення це матиме для українських перевізників

Українські перевізники чекали майже п’ять років на Угоду з ЄС про лібералізацію автомобільних перевезень. Для них ця угода матиме таке ж значення, як скасування віз із Євросоюзом.

За останні пяʼть років ЄС став основним торговельним партнером України. Проте подальший ріст був обмежений нестачею дозволів на міжнародні перевезення.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Мережі 14 червня.

"Якщо коротко, для перевізників підписання цієї Угоди матиме таке ж значення, як скасування віз з країнами ЄС", – наголосив він.

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За даними заступника міністра, питома вага товарообігу України з країнами ЄС 2021 року складала понад 41%, а обсяг вантажоперевезень автотранспортом збільшився майже на 42%.

"Подальший ріст був обмежений нестачею дозволів на міжнародні перевезення, кількість яких по окремих напрямках або залишалась незмінною, або значно скорочувалась. Фактично дозвільна система була штучним бар'єром для здійснення вільної торгівлі, обмежуючи не лише двосторонню торгівлю, а й транзит наших товарів країнами ЄС", – пояснив Найєм.

Він продовжив, що за три останні місяці у зв’язку з блокуванням українських портів обсяг товарообігу з ЄС автотранспортом зріс у декілька разів. Так, лише пального автотранспортом було імпортовано у 15 разів більше, ніж у довоєнні часи.

"Очевидно, ніяка дозвільна система такого навантаження б не витримала, і був великий ризик зупинки експорту автотранспортом вже у вересні-жовтні. Після підписання Угоди про транспортну лібералізацію проблему нестачі дозволів на міжнародні перевезення буде вирішено остаточно", – наголосив заступник міністра.

Нагадаємо, раніше в Мінінфраструктури повідомили, що Єврокомісія погодила фінальний текст угоди про лібералізацію перевезень автотранспортом Україна – ЄС. Підписання документа заплановане наприкінці червня.

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