Транзит влади в Росії: розслідувач Bellingcat назвав неочікувану кандидатуру на заміну Путіна

Спочатку кремлівські еліти розглядали канадидатуру нинішнього прем'єра РФ Михайла Мішустіна, проте не виключено, що новим очільником Росії може стати опозиціонер Навальний.

Російські еліти розглядають можливість усунення від влади Путіна. Поки це здається неймовірним, але не виключено, що наступним очільником РФ стане опозиціонер Олексій Навальний.

Про це заявив керівник незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю "Главкому".

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"На самому початку ми бачили, що у Кремлі всіляко намагалися тримати руки окремих представників еліти "чистими" задля того, аби за якийсь час використати їх про всяк випадок, якщо на те буде потреба", – сказав Грозєв.

За його словами, на місце Путіна в разі несприятливого розвитку ситуації, спочатку розглядали зокрема нинішнього прем'єра РФ Михайла Мішустіна.

"Одначе, і його руки врешті-решт були забруднені дотичністю до війни. У тому випадку, якщо потайливим бунтівникам, яких абсолютна більшість у президентському оточенні, випаде можливість зцементувати результати соціальної революції, до влади після виборів цілком може прийти Олексій Навальний. До речі, він вже оголосив, що якщо стане біля керма, то вимагатиме у олігархату 30% їхніх статків на користь державного бюджету. У будь-якому разі, втратити 30% при Навальному для них набагато краще, ніж 90% під час правління Путіна", – зазначив журналіст-розслідувач.

Нагадаємо, що російський опозиціонер Олексій Навальний наразі перебуває у в'язниці. 22 березня 2022 року Лефортівський районний суд Москви засудив Навального до 9 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Операція "наступник"

Раніше російський опозиційний політолог Аббас Галлямов заявив, що кремлівські еліти панічно шукають варіанти, аби не допустити бунтів у самій Росії після поразки у війні. Один із варіантів – так звана "операція наступник".

Американський генерал Бен Годжес висловив думку, що скандальний глава Чечні Рамзан Кадиров і керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин готуються до розпаду Росії, а тому створюють власні армії.

Колишній співробітник британської військової розвідки Філіп Інграм припустив, що наступником Путіна стане саме Пригожин.

Водночас Христо Грозєв зазначав, що останнім часом між Путіним і Пригожиним зароджується протистояння.

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