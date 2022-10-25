Трасс офіційно склала прем'єрські повноваження: в останній промові закликала підтримувати Україну

Трасс була на посаді лише 44 дні.

Ліз Трасс у віворок, 25 жовтня, офіційно склала з себе повноваження прем'єр-міністра Великої Британії під час аудієнції з королем Чарльзом III в Букінгемському палаці.

Про це повідомляє Sky News.

Під час своєї останньої аудієнції Трасс офіційно заявила, що Ріші Сунак стане наступним прем'єр-міністром країни. До слова, він також прибуде до палацу, аби побачитися з королем. Його попросять сформувати уряд, перш ніж він вирушить на Даунінг-стріт, де виступить із промовою.

Своєю чергою, Трасс виступила з останньою промовою: "Для мене було великою честю обіймати посаду прем'єр-міністра цієї великої країни, особливо очолювати її під час траурних церемоній з нагоди смерті королеви Єлизавети II, яка служила народу протягом 70 років, та вітати сходження на трон Його Величності короля Карла III".

Крім того, вона закликала свого наступника Ріші Сунака продовжувати надавати допомогу Україні.

"Ми повинні бути здатні перегравати автократичні режими, де влада зосереджена в руках невеликого кола осіб. Зараз більше, ніж будь-коли, ми повинні допомагати Україні", - наголсила експрем'єрка.

Відставка Трасс і призначення Сунака

Мері Елізабет Трасс, ексочільниця МЗС, очолила уряд Великої Британії 6 вересня 2022-го, замінивши на посаді Бориса Джонсона. Втім, її прем'єрство було коротким - лише 44 дні. Адже 20 жовтня Трасс під час виступу на Даунінг-стріт заявила, що йде у відставку.

Британські медіа причинами її відставки називають радикальну податкову реформу, яка призвела до хаосу в економіці, обвалилу фунта, а також не знайшла підтримки серед бізнесу країни.

Після відставки Трасс медіа почали називати фаворитів на її місце. На першому місці був колишній голова Мінфіну Ріші Сунака. Власне, саме 42-річний політик посів це крісло та ставнаймолодшою людиною, яка обіймає цю посаду за всю історію Великої Британії.

Читайте також: