Трасс поспілкувалася з Байденом: обговорили забезпечення поразки Путіна в Україні

Прем‘єр-міністерка Великої Британії Елізабет Трасс поспілкувалася з президентом США Джо Байденом.
Про це повідомляє її офіс.
Президент привітав її з призначенням. Вона сподівається на тісну співпрацю з президентом Байденом як лідерами вільних демократій для вирішення спільних викликів, зокрема екстремальних економічних проблем, спричинених війною президента Росії Володимира Путіна.
Прем’єр-міністерка і президент Байден поміркували про тривалу силу особливих відносин. Вони погодилися, що партнерство між країнами, зміцнене спільними цінностями, має вирішальне значення для захисту та просування свободи та демократії у світі.
Вони погодилися розвивати ці зв’язки, зокрема шляхом розвитку глибокого оборонного альянсу через НАТО. Лідери підтвердили свою прихильність зміцненню глобальної свободи, подоланню ризиків, створених автократією, і забезпеченню поразки Путіна в Україні.
Прем'єр-міністерка і президент обговорили низку внутрішніх питань і погодилися щодо важливості захисту Белфастської угоди.
Прем’єр-міністр і президент Байден з нетерпінням чекають на нову зустріч незабаром.
Нагадаємо, Ліз Трасс після обрання її на новий пост обіцяла, що першим, кому вона зателефонує, буде Зеленський.
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