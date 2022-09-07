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Трасс поспілкувалася з Байденом: обговорили забезпечення поразки Путіна в Україні

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Трасс поспілкувалася з Байденом: обговорили забезпечення поразки Путіна в Україні

Фото: Associated Press

Прем‘єр-міністерка Великої Британії Елізабет Трасс поспілкувалася з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє її офіс. 

Президент привітав її з призначенням. Вона сподівається на тісну співпрацю з президентом Байденом як лідерами вільних демократій для вирішення спільних викликів, зокрема екстремальних економічних проблем, спричинених війною президента Росії Володимира Путіна.

Прем’єр-міністерка і президент Байден поміркували про тривалу силу особливих відносин. Вони погодилися, що партнерство між країнами, зміцнене спільними цінностями, має вирішальне значення для захисту та просування свободи та демократії у світі.

Вони погодилися розвивати ці зв’язки, зокрема шляхом розвитку глибокого оборонного альянсу через НАТО. Лідери підтвердили свою прихильність зміцненню глобальної свободи, подоланню ризиків, створених автократією, і забезпеченню поразки Путіна в Україні.

Прем'єр-міністерка і президент обговорили низку внутрішніх питань і погодилися щодо важливості захисту Белфастської угоди.

Прем’єр-міністр і президент Байден з нетерпінням чекають на нову зустріч незабаром.

Нагадаємо, Ліз Трасс після обрання її на новий пост обіцяла, що першим, кому вона зателефонує, буде Зеленський

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
8085
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