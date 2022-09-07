Трасс прийняла запрошення відвідати Україну та подробиці життя в підвалі в Ягідному: головні новини ночі 7 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 7 вересня:
- Президент України Володимир Зеленський дуже вдячний партнерам нашої країни. Читати далі –>
- Прем’єр-міністерка Великої Британії Елізабет Трасс поспілкувалася з президентом України Володимиром Зеленським, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученим Королівством свободи та демократії в Україні. Прем’єр-міністерка сказала, що з нетерпінням чекає на співпрацю з президентом у найближчі тижні та місяці і рада прийняти запрошення відвідати президента Зеленського в Україні незабаром. Читати далі –>
- Прем‘єр-міністерка Великої Британії Елізабет Трасс поспілкувалася з президентом США Джо Байденом. Читати далі –>
- Тетяна, мешканка Ягідного, розповіла про жахливі дні в окупації в підвалі та про те, як серед односельців ширилася вітрянка. Читати далі –>
- Росія намагалася чинити тиск на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі, коли його команда готувала звіт щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки. Читати далі –>
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