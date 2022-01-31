"Треба більше інформації": у МЗС відреагували на заяви РФ щодо відведення військ

"Треба більше інформації": у МЗС відреагували на заяви РФ щодо відведення військ

Недовіра до дій та слів Росії зберігається, зауважив Кулеба.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба коментуючи заяву Росії про завершення "навчань" в районі Західного військового округу, назвав це позитивним сигналом. Однак, ця інформація потребує більш детальної інформації та перевірки.

Про це голова МЗС заявив під час онлайн-брифінгу.

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За його словами, на тлі агресії Росії проти України недовіра до Кремля зберігається, тому важливо пересвідчитися у тому, що відбувається саме те, що Москва має на увазі.

"З одного боку будь-яке оголошення РФ про відведення військ є позитивним сигналом. З іншого боку - наразі достеменно невідомо, звідки саме відводяться відповідні підрозділи, в якому обсязі і яким чином це відведення сприяє деескалації... Потрібно мати більш детальну інформацію про те, що насправді відбулось, і лише після цього можна буде робити висновки. Загалом наразі недовіра до дій і слів Росії зберігається, тому перш ніж давати оцінку будь-якому її кроку, потрібно дійсно переконатися, що відбувається саме те, що Росія має на увазі", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, чорноморський флот Росії повідомив, що понад 20 російських кораблів повернулися до пунктів базування "після навчань" у Чорному морі. Також пресслужба Південного військового округу (ПВО) повідомила, що були завершені "перевірки боєготовності", військовослужбовці повернулися в пункти постійної дислокації.

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