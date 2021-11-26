Бутусов прокоментував суперечку з Зеленським

Журналіст наголосив, що лише повага до посади і держави не дозволила йому так вчинити.

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов прокоментував конфлікт з Володимиром Зеленським під час пресконференції глави держави. Бутусов заявив, що єдиною реакцію на це мав би бути ляпас президенту, проте повага до посади і держави не дозволила цього зробити.

Про це Бутусов сказав журналістам, коли покидав місце проведення пресмарафону.

"Чесно кажучи якби не повага до держави та до статусу президента України… Єдиною відповіддю — це треба було встати та дати йому по морді", — заявив журналіст.

Бутусов переконаний, що Зеленський під час пресконференції поводився як "людина без моралі та совісті".

«[Володимир Зеленський] кидається словами тільки тому, що має статус, і затикає рот з допомогою прессекретаря", — наголосив журналіст.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що один зі співвласників видання "Цензор.НЕТ", головним редактором якого є журналіст Юрій Бутусов, є контрабандистом. Після цього між журналістом та президентом спалахнула суперечка.

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