"Треба бути реалістичними": Джонсон припустив, що Росія може виграти війну, та розповів про допомогу

"Треба бути реалістичними": Джонсон припустив, що Росія може виграти війну, та розповів про допомогу

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив 22 квітня, що Росія має "реалістичні можливості" виграти війну в Україні. Він також назвав ситуацію "непередбачуваною" на цей момент.

Голова британського уряду зазначив, що президент Росії Володимир Путін має велику армію.

Про це Джонсон розповів журналістам у Нью-Делі, пише CNN.

"У нього (Путіна – ред.) дуже складна політична позиція, тому що він зробив катастрофічну помилку. Єдиний варіант, який у нього зараз є, це спробувати продовжувати використовувати свій жахливий, шліфувальний підхід під керівництвом артилерії, намагаючись придушити українців", – розповів прем’єр Британії.

"Зараз він дуже близький до забезпечення сухопутного мосту в Маріуполі. Боюся, ситуація на цьому етапі непередбачувана. Ми просто повинні бути реалістичними щодо цього", – зауважив Джонсон.

Він наголосив, що "ми повинні подивитися, що ще ми можемо зробити у військовій сфері".

"Ми повинні продовжувати посилювати економічні санкції... і ми також повинні викласти бачення майбутнього України в архітектурі безпеки Європи" – розповів голова британського уряду.

Нагадаємо, 22 квітня в Росії заявили, що під час "другої фази" війни планують повністю захопити Донбас та південь України, а також забезпечити сухопутний коридор до Криму.

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