"Треба дочекатися": у Зеленського пояснили, від чого залежить завершення війни Росії

Михайло Подоляк / © Associated Press

Реклама

Україна спільно із західними партнерами сформувала чітку переговорну рамку щодо завершення війни. Відповідний план вже пройшов узгодження зі Сполученими Штатами Америки та європейськими країнами, проте офіційна Москва досі не висловила своєї позиції.

Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю Новини LIVE.

За словами радника ОП, на нинішньому етапі війни, враховуючи наявні ресурси та можливості, Україна виходить на конкретну «формулу фіналу», на яку очікує суспільство.

Реклама

Представлений план є переговорною рамкою, що фіксує позицію України з ключових питань:

Припинення вогню: умови та механізми зупинки бойових дій.

Територіальні питання: вирішення статусу окупованих земель.

Безпековий контур: хто нестиме колективну відповідальність за дотримання миру.

Військова суб’єктність: відновлення оборонного потенціалу України у післявоєнний час.

Подоляк підкреслив важливість того факту, що документ не є одностороннім баченням Києва. Він отримав підтримку ключових союзників.

«Що мені в цьому проєкті подобається — те, що він узгоджений з нашими американськими колегами. І частково, в тій частині, яка стосується участі у всьому цьому європейців, він узгоджений з європейськими партнерами», — зазначив радник ОП.

В чому головна проблема

Попри готовність документа та погодження з боку Заходу, реалізація плану впирається у невизначеність позиції країни-агресорки. За словами Подоляка, Москва продовжує ігнорувати реалії сучасного світу.

Реклама

«Проблема знову ж таки виникає на слові Російська Федерація. Всі проблеми сучасної цивілізації виникають на слові Російська Федерація. Вона не вміє жити в сучасному часі, в „сьогодні“. І відповідно, треба дочекатись офіційної реакції Росії», — резюмував Подоляк.

Наразі в Офісі президента очікують, якою буде відповідь Кремля на консолідовану позицію України та її партнерів.

Нагадаємо, натомість український політолог Вадим Денисенко заявив, що мирний план із 20 пунктів, який раніше озвучив президент Володимир Зеленський, не передбачає підписання і має насамперед політичні цілі.

За його оцінкою, Кремль не погодиться на цей документ, а переговори можуть продовжитися з жорсткішої позиції США, водночас тиск може посилитися і на Україну.

Реклама

Денисенко також припустив, що Росія готова говорити про мир лише за умов територіальних поступок, зняття санкцій та повернення до глобальної політики, наголосивши, що швидкого завершення війни очікувати не варто.