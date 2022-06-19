"Треба готуватися до тривалої війни": Джонсон заявив про путінську кампанію на виснаження

"Треба готуватися до тривалої війни": Джонсон заявив про путінську кампанію на виснаження

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що світу треба готуватися до тривалої війни Росії проти України, оскільки президент країни-агресорки Володимир Путін вдається до кампанії виснаження.

Урядовець переконаний, що Путіну забракну мудрості відступити і він все ще може вважати за можливе повне завоювання України.

Про це Джонсон написав у своїй колонці на сайті The Sunday Times.

"З прикрістю зазначу, що нам треба готуватися до затяжної війни, осікльки Путін перейшов до військової кампанії на виснаження, намагаючись стерти українські сили дедалі більшою силою. Сполучене Королівство й наші друзі мусять реагувати, а саме забезпечити Україну необхідними стратегічними ресурсами, аби вистояти і зрештою здобути перемогу", – йдеться у колонці британського прем’єра.

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"Час – надзвичайно важливий чинник. Все залежить від того, чи Україна буде здатна швидше збільшити свою спроможність відвоювати загарбані території, поки росіяни прискорено збиратимуть ресурси для нової атаки. Наша задача полягає в тому, аби час все-таки став союзником України в цій ситуації", – наголосив Джонсон.

Він також запевнив, що Заходу навіть вигідніше, аби Путін надалі перебував у своїх ілюзіях щодо спроможності стерти українське військо грубою силою та сподіваючись, що час не на боці України.

Тим часом західні партнери повинні допомогти Україні вистояти і перехопити ініціативу.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили, що США та їхні союзники готуються до тривалої війни в Україні.

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