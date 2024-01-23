"Треба готуватися": у Польщі оцінили погрози Путіна почати війну з НАТО

Коли президент Росії Володимир Путін погрожує іншим країнам, як він погрожував Україні перед вторгненням, то "йому варто вірити" і слід готуватися.

Про це очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив у інтервʼю "Радіо Свобода".

Сікорський прокоментував ймовірність того, що війна може вийти за кордони України, і наголосив, що НАТО є найсильнішим військовим альянсом у світі.

Міністр також нагадав про початок найбільших навчань блоку Steadfast Defender-2024 за участю близько 90 тис. військових.

"Тож Росії краще не намагатися, бо вони програють. І завдяки хоробрості українських воїнів Росія вже втратила приблизно половину своїх танків і багато іншої військової техніки", – зазначив очільник польського МЗС.

Він також вказав на важливість допомоги Україні.

"Ми є найсильнішим військовим альянсом на Землі. Але Україні потрібно допомогти відновити її територію, і потрібно знайти шляхи, як це зробити вчасно. Тому що час має значення", – наголосив водночас Сікорський.

Міністр дав свою оцінку щодо можливості конфлікту РФ з НАТО у контексті заяв представників Німеччини та Естонії про те, що ЄС має від трьох до восьми років на підготовку.

"Я не збираюся спекулювати. Але коли президент Путін погрожує іншим країнам, як він погрожував Україні перед вторгненням, боюся, що йому варто вірити. І тому треба готуватися", – сказав Сікорський.

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Можлива війна РФ з НАТО

Нагадаємо, раніше голова Військового комітету НАТО, голландський адмірал Роб Бауер заявив, що Захід повинен підготуватися до "епохи воєн". Він наголосив, що громадяни західних держав також повинні бути готовими до конфлікту з РФ, бо це вимагатиме суттєвих змін у їхньому житті.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, збройне протистояння між НАТО та Росією можливе за п'ять-вісім років.

А прем'єрка Естонії Кая Каллас заявляла, що через три-п’ять років Росія зможе становити серйозну загрозу для східного флангу НАТО.

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