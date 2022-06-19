"Треба модернізувати процеси ухвалення рішень": Шольц закликав спростити процедуру вступу до ЄС

"Треба модернізувати процеси ухвалення рішень": Шольц закликав спростити процедуру вступу до ЄС

Європейському союзу пора підготуватися до розширення блоку й полегшити вступ нових членів.

ЄС повинен модернізувати свої структури і процеси ухвалення рішень.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише DPA.

За словами Шольца, готуватися до вступу до ЄС мають не лише кандидати. Самій європейській спільноті також слід займатися підготовкою до прийому нових членів.

"Щоб це сталося, ЄС повинен модернізувати свої структури і процеси ухвалення рішень. Неможливо буде в майбутньому вирішувати одноголосним голосуванням все, що вирішується одноголосно сьогодні", - заявив він.

Німецький канцлер сподівається висунути свої пропозиції на саміті ЄС, призначеному на 24 і 25 червня. Тоді глави держав та урядів 27 країн-учасниць ЄС розглянуть заявки на членство України, Молдови та Грузії.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала дати Україні статус кандидата в ЄС. Тепер остаточне рішення про кандидатство України в ЄС ухвалить саміт Європейської Ради 23-24 червня.

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