Треба проводити нашу політику й нікому не давати щось вирішувати за спиною України – президент

Санкції проти Росії мають працювати стільки, скільки потрібно нам, для того, щоб тиснути на Росію, додав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має проводити свою політику та не давати нікому вирішувати щось за спиною.

Про це Президент сказав під час виступу з нагоди Дня дипломата.

"Треба проводити нашу політику й нікому не давати щось вирішувати за спиною України. Відповідальність Росії за цю війну має бути. Санкції проти Росії мають працювати стільки, скільки потрібно нам, для того, щоб тиснути на Росію", – підкреслив Зеленський.

Окрім цього, за інформацією Президента, вже є рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України.

"Але потрібно йти далі – шукати ті російські активи, які ще не заморожені, шукати активи всіх російських воєнних злочинців та політичних спільників Путіна. Такі кошти в Росії заробляються завдяки корупції, а отже, у багатьох юрисдикціях такі кошти можуть бути заблоковані навіть не тільки через цю ганебну війну, але й через злочинний характер набуття цих коштів", – наголосив Володимир Зеленський.

Він додав, що треба працювати надалі, щоб російські активи працювали на захист України.

Раніше Зеленський звільнив та призначив послів України у низці держав. Зокрема, йдеться про диппредставників у Словенії, Литві, Руанді, Багамах, Тринідаді й Тобаго, Індонезії, Японії та Китаї.