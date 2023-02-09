Треба, щоб РФ думала про те, як піти з нашої території – Зеленський про необхідність надання Україні техніки та зброї

Україні потрібно багато техніки та зброї для того, щоб не перебувати в очікуванні російського наступу, а щоб Росія чекала наступу українських військ і думала над тим, як виходити з території нашої держави.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ на військовій базі Bovington Camp після переговорів із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, - інформує офіційний сайт глави держави.

«Щодо того, коли очікувати наступу, то ми живемо в стані війни, і думати, коли почнеться наступ… А чи припинявся він? Просто він був іншої потужності. Зробімо так, щоб росіяни сиділи й думали, коли почнеться український наступ. І думали, як їм виходити з нашої території», – зазначив Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, яка техніка й зброя необхідні Україні сьогодні, президент наголосив, що потреби залежать як від ситуації на полі бою на конкретних напрямках, так і від того, що відбувається всередині нашої держави. Володимир Зеленський нагадав, що ворог має тисячі одиниць броньованої техніки, нехай і радянського виробництва.

«Звичайно, новітня техніка натовських стандартів, західного зразка краща. Але можна мати десять найкращих у світі танків, а проти тебе будуть тисячі танків радянського виробництва. У тебе тоді шансів немає. А ми не згодні на такий результат, бо в нас немає виходу. Це наша земля, і ми точно переможемо. Тому танки, броньована техніка, винищувачі – їм ми приділили сьогодні багато часу й зроблено важливий перший крок», – розповів Володимир Зеленський.

За його словами, він обговорюватиме ці питання сьогодні й завтра під час зустрічей із лідерами європейських країн.

Президент наголосив, що одним із пріоритетів є далекобійна зброя, і він дуже щасливий, що Велика Британія почула потреби України.

«Я дуже хотів би, щоб і інші держави нас почули. Це дає нам змогу відтіснити ворога, щоб навіть у тих містах, які ми деокупували, було життя. Щоб там люди могли просто жити», – пояснив він.

Глава держави також нагадав, що Україна бореться із сотнями іранських дронів, різних ракет, зокрема балістичних, які б’ють по енергетичній мережі та цивільних об’єктах.

«Тому нам потрібні системи протиповітряної оборони. Ми вдячні партнерам, які надають ці системи. Завдяки цьому люди працюють, сплачують податки. Ці кошти йдуть як на соціальні послуги, пенсії, зарплати вчителям і медикам, так і на заробітні плати військовим», – розповів Президент.

Щодо питання надання Україні винищувачів Володимир Зеленський зазначив, що під час переговорів почув від прем’єр-міністра Великої Британії сигнал про можливість їх надання.

«Сьогодні почув від прем’єр-міністра бажання надати нам літаки. Перший крок – офіційно сказав пан Прем’єр-міністр – що ми можемо почати навчання наших пілотів», – зазначив глава держави.

Водночас він зауважив, що в цьому питанні не все залежить від волі Великої Британії.

Зі свого боку Ріші Сунак наголосив, що його країна знає про потреби України та є одним із лідерів у наданні допомоги. Він нагадав, що танки Challenger будуть на фронті вже за кілька тижнів, і британська сторона робить усе, щоб якомога швидше підготувати українських військових для їх використання.

За словами прем’єр-міністра, під час переговорів із президентом України також обговорювалася тема передачі літаків-винищувачів.

«Ми готові все надати, але спочатку мають бути пілоти, готові керувати таким складним озброєнням. Тому що коли йдеться про зовсім нові винищувачі, для підготовки пілотів потрібно три роки. В Україні вже є пілоти винищувачів, але їх все одно потрібно вчити. Це те, що ми обговорювали з паном президентом сьогодні», – сказав Ріші Сунак і додав, що питання передачі літаків Україні також обговорюється із союзниками.

Візит Зеленського до Великої Британії: деталі

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого з офіційним візитом приїхав до Великої Британії. Український лідер зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, королем Чарльзом III та виступив у британському парламенті.

Володимир Зеленський закликав Британію передати Україні сучасні літаки, щоб наша держава змогла захиститись від російських окупантів. Також він відвідав військову базу, де навчаються воїни ЗСУ. Після цього Зеленський та Ріші Сунак дали спільну пресконференцію.

Нагадаємо, під час виступу в британському парламенті Зеленський закликав передати Україні винищувачі. Як повідомив представник прем’єра Британії, в уряді розглядають можливість надання Україні винищувачів, проте рішення буде ухвалене не скоро.

Водночас Сунак пообіцяв посилення системи ППО України найближчими тижнями та повідомив, що тривають обговорення щодо надання державі далекобійних ракет, необхідних для вирішальної перемоги на полі бою.

Читайте також:

Володимир Зеленський - у Великій Британії: з ким зустрічався та про що говорив